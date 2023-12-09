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Сантехник рассказал об одной праздничной привычке, которая может полностью испортить все праздники

Лидия Неплях
9 декабря 2023, 21:08
Если вы будете делать это, трубы будут постоянно нуждаться в ремонте.
Сантехник рассказал об одной праздничной привычке, которая может полностью испортить все праздники
Как предотвратить засор/ Коллаж Главред, фото flickr (dejankrsmanovic, Phyxter Home Services

Скоро мы официально вступим в праздничный сезон, и одна распространенная кухонная ошибка, которую мы все допускаем, может привести к разрушению ваших труб, пишет Mirror. В декабре 2022 года число запросов в Google по фразе "засорились трубы" выросло на 315%.

Если вы когда-нибудь пытались вызвать сантехника во время праздника, то знаете, что это практически невыполнимая задача, которая в итоге может обойтись в целое состояние. Вам придется платить за работу в нерабочее время, и в итоге ваша кухня может быть закрыта на несколько часов.

Однако один эксперт рассказал, как сохранить ваши трубы чистыми и без проблем в этом году - и чего следует избегать любой ценой.

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Как предотвратить засоры труб

Питер Клейтон, эксперт издательства Trade Publishing, предупреждает, что не следует выливать горячий жир в раковину. Это связано с тем, что жир остывает и затем затвердевает на внутренней поверхности труб.

"Застывший жир оставляет толстый и липкий слой, на который попадает пища и мусор, что приводит к засорению труб", - говорит он.

В течение длительного периода времени это может привести к неприятному запаху, дорогостоящему ремонту и распространению бактерий и микробов, поэтому важно избегать этого любой ценой.

Чтобы правильно избавиться от жира, Клейтон советует дать ему остыть и затвердеть на противне или сковороде. "После остывания возьмите инструмент и соскребите застывший жир", - добавил он. "Резиновая лопатка - лучший выбор, чтобы легко собрать его, не поцарапав кастрюли и сковородки".

Затем переложите жир в контейнер и поставьте его в холодильник, накрыв крышкой. Каждый раз, когда у вас появятся излишки жира или кулинарного жира, вы можете добавлять их в контейнер. Когда контейнер заполнится, эксперт рекомендует выбросить его в общий мусор, убедившись, что крышка не снята.

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