Срочно идите к врачу: что означают увеличенные лимфоузлы - 5 причин

Главред выяснил, что может означать увеличение лимфаузлов и какие признаки помогут различить злокачественное лимфатическое образование от доброкачественного.

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Что означают увеличенные лифмовузлы - как обнаружить "злокачественный" узел / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Увеличенные лимфоузлы на подмышках и других частях тела могут быть признаком различных состояний или заболеваний. Лимфатические узлы являются частью лимфатической системы, которая выполняет функцию фильтрации лимфы и производит клетки, обеспечивающие иммунитет. Увеличение лимфоузлов может быть вызвано следующими факторами:

Инфекционные заболевания: инфекции, такие как грипп, простуда, туберкулез, мононуклеоз, абсцесс или другие бактериальные или вирусные инфекции, могут привести к увеличению лимфатических узлов.

Реакция на применение вакцин: после вакцинации может наблюдаться временное увеличение лимфоузлов в подмышках.

Рак молочной железы, лимфома (рак лимфатической системы) или другие виды рака также могут вызывать увеличение лимфатических узлов.

Иммунологические нарушения: некоторые аутоиммунные заболевания могут влиять на лимфатические узлы.

Другие состояния: лимфатические узлы также могут увеличиваться из-за других состояний, таких как аллергии, артрита или саркоидоза.

Какие симптомы воспаления лимфатических узлов?

Воспаление лимфатических узлов может вызывать различные симптомы в зависимости от причины и местоположения увеличенных узлов. Общие проявления этого состояния включают:

Болезненное увеличение лимфатических узлов на шее, подмышках и паху.

Симптомы верхних дыхательных путей, такие как лихорадка, ощущение слабости или боль в горле.

Распространенный отек конечностей, что может свидетельствовать о возможной блокировке лимфатической системы.

Увеличение потливости ночью.

Затвердение и рост размеров лимфатических узлов, что может указывать на возможное наличие опухоли.

Как отличить злокачественное лимфотическое образование от доброкачественного?

Различие между злокачественным (раковым) и незлокачественным (безраковым) увеличением лимфатических узлов может быть сложной задачей и требует тщательного медицинского обследования. Однако существуют некоторые признаки, которые могут свидетельствовать в пользу незлокачественного увеличения лимфоузла:

Уменьшение размера лимфоузла:

Злокачественные новообразования могут приводить к постоянному увеличению размеров лимфоузлов. Если лимфоузел временно увеличивается и затем постепенно уменьшается, это может быть признаком другого вида проблемы, например, инфекции.

Мягкость и двойная консистенция:

Злокачественные новообразования часто бывают твердыми и неподвижными, в то время как незлокачественные лимфатические узлы могут быть мягкими и подвижными.

Безболезненность:

Многие незлокачественные увеличения лимфоузлов могут быть безболезненными или вызывать лишь легкий дискомфорт, в то время как раковые образования часто вызывают боль или неприятные ощущения.

Своевременная регрессия:

Незлокачественные лимфоузлы могут уменьшиться без лечения, если их увеличение связано с инфекцией или воспалением.

Сопутствующие симптомы:

Злокачественные новообразования часто сопровождаются другими симптомами, такими как потеря веса, длительные лихорадки и другие изменения в организме.

Смотрите видео о том, что может означать увеличение лимфоузлов и как это нужно лечить:

Важно отметить, что увеличение лимфатических узлов не всегда указывает на серьезное заболевание, но, если вы заметили подобные изменения, рекомендуется обратиться к врачу для определения причины и необходимого лечения.

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