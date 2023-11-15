УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Срочно идите к врачу: что означают увеличенные лимфоузлы - 5 причин

Юрий Берендий
15 ноября 2023, 16:39
Главред выяснил, что может означать увеличение лимфаузлов и какие признаки помогут различить злокачественное лимфатическое образование от доброкачественного.
Срочно идите к врачу: что означают увеличенные лимфоузлы - 5 причин
Что означают увеличенные лифмовузлы - как обнаружить "злокачественный" узел / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Увеличенные лимфоузлы на подмышках и других частях тела могут быть признаком различных состояний или заболеваний. Лимфатические узлы являются частью лимфатической системы, которая выполняет функцию фильтрации лимфы и производит клетки, обеспечивающие иммунитет. Увеличение лимфоузлов может быть вызвано следующими факторами:

  • Инфекционные заболевания: инфекции, такие как грипп, простуда, туберкулез, мононуклеоз, абсцесс или другие бактериальные или вирусные инфекции, могут привести к увеличению лимфатических узлов.
  • Реакция на применение вакцин: после вакцинации может наблюдаться временное увеличение лимфоузлов в подмышках.
  • Рак молочной железы, лимфома (рак лимфатической системы) или другие виды рака также могут вызывать увеличение лимфатических узлов.
  • Иммунологические нарушения: некоторые аутоиммунные заболевания могут влиять на лимфатические узлы.
  • Другие состояния: лимфатические узлы также могут увеличиваться из-за других состояний, таких как аллергии, артрита или саркоидоза.

Какие симптомы воспаления лимфатических узлов?

Воспаление лимфатических узлов может вызывать различные симптомы в зависимости от причины и местоположения увеличенных узлов. Общие проявления этого состояния включают:

  • Болезненное увеличение лимфатических узлов на шее, подмышках и паху.
  • Симптомы верхних дыхательных путей, такие как лихорадка, ощущение слабости или боль в горле.
  • Распространенный отек конечностей, что может свидетельствовать о возможной блокировке лимфатической системы.
  • Увеличение потливости ночью.
  • Затвердение и рост размеров лимфатических узлов, что может указывать на возможное наличие опухоли.

Как отличить злокачественное лимфотическое образование от доброкачественного?

Различие между злокачественным (раковым) и незлокачественным (безраковым) увеличением лимфатических узлов может быть сложной задачей и требует тщательного медицинского обследования. Однако существуют некоторые признаки, которые могут свидетельствовать в пользу незлокачественного увеличения лимфоузла:

Уменьшение размера лимфоузла:

Злокачественные новообразования могут приводить к постоянному увеличению размеров лимфоузлов. Если лимфоузел временно увеличивается и затем постепенно уменьшается, это может быть признаком другого вида проблемы, например, инфекции.

Мягкость и двойная консистенция:

Злокачественные новообразования часто бывают твердыми и неподвижными, в то время как незлокачественные лимфатические узлы могут быть мягкими и подвижными.

Безболезненность:

Многие незлокачественные увеличения лимфоузлов могут быть безболезненными или вызывать лишь легкий дискомфорт, в то время как раковые образования часто вызывают боль или неприятные ощущения.

Своевременная регрессия:

Незлокачественные лимфоузлы могут уменьшиться без лечения, если их увеличение связано с инфекцией или воспалением.

Сопутствующие симптомы:

Злокачественные новообразования часто сопровождаются другими симптомами, такими как потеря веса, длительные лихорадки и другие изменения в организме.

Смотрите видео о том, что может означать увеличение лимфоузлов и как это нужно лечить:

Важно отметить, что увеличение лимфатических узлов не всегда указывает на серьезное заболевание, но, если вы заметили подобные изменения, рекомендуется обратиться к врачу для определения причины и необходимого лечения.

Также вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
медицина
Реклама

Главное за день

"Жест доброй воли": в ОВА подтвердили хорошие новости с левого берега Херсонщины

"Жест доброй воли": в ОВА подтвердили хорошие новости с левого берега Херсонщины

17:26 Украина
От одного вида атак на энергетику Россия почти отказалась - Укрэнерго

От одного вида атак на энергетику Россия почти отказалась - Укрэнерго

17:02 Украина
Ударит 14-градусный мороз: когда Украину будет засыпать снегом

Ударит 14-градусный мороз: когда Украину будет засыпать снегом

16:09 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

17:41

Статус участника боевых действий: как его получить и что обязательно надо знать

17:26

"Жест доброй воли": в ОВА подтвердили хорошие новости с левого берега Херсонщины

17:21

Какую максимальную скорость может развить человек: невероятные сведения о беге

17:10

Встреча лидеров США и Китая: что ждать Украинемнение

17:07

Штайнмайер разнес Путина: пусть даже не думает, Германия не забудет об Украине

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - КуликБайден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик
17:02

От одного вида атак на энергетику Россия почти отказалась - Укрэнерго

16:54

Чем убрать плесень с герметика: лучшее средство, которое советуют специалисты

16:42

С0, С1 или С2: что значат пометки на яйцах и какие лучше покупать

16:39

Срочно идите к врачу: что означают увеличенные лимфоузлы - 5 причинВидео

Реклама
16:18

СБУ открыла дело на Фарион: подозревают по 4 статьям Уголовного кодекса

16:16

Украинским учителям поднимут зарплаты: на сколько вырастут оклады

16:11

Оккупанты впервые признали существование плацдарма ВСУ на левом берегу ДнепраВидео

16:09

Ударит 14-градусный мороз: когда Украину будет засыпать снегом

15:58

Веселая головоломка для самых внимательных: надо найти кошку за 10 секунд

15:52

Как избавиться от ночных судорог в ногах: о чем предупреждает организм

15:43

Ирине Билык сделали предложение на глазах у изумленных фанатовВидео

15:28

Россияне бегут из Новой Каховки: мэр города рассказал, кому удалось сбежать первыми

15:21

"Не повезло с мальчиком": похабная Симоньян снова "залезла в постель" к Пугачевой

15:17

Арестович назвал украинцев "дикарями" и заявил о начале "падения культуры"

15:15

"Сюр какой!": Кадыров наградил сына очередным орденом, россиян "порвало"Фото

Реклама
15:07

Засада для Асада: Франция выдала ордер на арест друга Путина и диктатора Сирии – Reuters

14:51

Вещь, которая 17 ноября притянет несчастье: приметы и что нельзя делать

14:51

Сроки проверок пенсионеров-переселенцев хотят поменять: что произошло

14:39

"Кольцо закрывается": россияне перерезали железную дорогу к Авдеевке - СМИ

14:36

Потап в парике спародировал Настю КаменскихВидео

14:31

"Расправь крылья и лети": Леблан и Кокс трогательно обратились к покойному ПерриВидео

14:25

В России все больше хотят переговоров с Украиной и ждут бедности – опрос

13:41

Россияне мощно обстреляли ТЭС: более 40 населенных пунктов без света

13:41

Есть погибшие и раненые: Россия ударила 3 ракетами по Запорожскому району

13:34

"Зеленский живет в реальности мясника": Илон Маск оскорбил президента Украины

13:34

Мирзоян чуть не подрался с предателями "Кроликами" на похоронах Матвиенко

13:28

Стала известна дата премьеры продолжения сериала "Плут'

13:24

Monatik рассказал, почему ему Дантес ближе, чем Кацурин

13:13

Россия позорится с "выборами" Путина: мэр Мелитополя рассказал о шоу в оккупации

13:10

Оккупанты бегут с левого берега Херсонщины: в ВСУ сообщили о деталяхВидео

13:09

Евровидение-2024: кто победит по версии букмекеровВидео

12:48

Пентагон тайно увеличил военную помощь Израиля - Bloomberg

12:34

Создатели головоломки бросили всем вызов: как быстро вы найдете медведя?

12:31

С мечтой о большом кино: Мирошниченко рассказал о съемках в сериале "Коло омани"

12:23

В Раде хотят ужесточит правила покупки долларов: кто попадет под закон

Реклама
12:19

Китайский гороскоп на завтра 16 ноября: Обезьяны - держите себя в руках, Собакам - эмоции

12:18

"Очень возмущает": Сопонару эмоционально обратилась к украинцам, которые устали от войны

12:17

Девушка показала, какие движения в постели помогут быстрее заснуть: для чего потирать ноги

11:47

Россия готовится к зимним ракетным ударам по Украине: в ГУР раскрыли планы врага

11:43

В сеть попали условия и цены, при которых Пугачева готова выступать

11:42

В Харькове задержали доцента, который корректировал удары РФ по городу

11:27

Сложный ребус для гениев: нужно угадать слово на рисунке за 15 секунд

11:24

Армия Украины продвигается вдоль всего побережья: в ВСУ просят информационной тишины

11:21

Не попадитесь на мошенников: как правильно проверить подлинность духов

10:54

Нарвались на мощный кулак ВСУ: войска РФ штурмовали Авдеевку и понесли потери

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять