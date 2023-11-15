Срочно идите к врачу: что означают увеличенные лимфоузлы - 5 причин

Увеличенные лимфоузлы на подмышках и других частях тела могут быть признаком различных состояний или заболеваний. Лимфатические узлы являются частью лимфатической системы, которая выполняет функцию фильтрации лимфы и производит клетки, обеспечивающие иммунитет. Увеличение лимфоузлов может быть вызвано следующими факторами:
- Инфекционные заболевания: инфекции, такие как грипп, простуда, туберкулез, мононуклеоз, абсцесс или другие бактериальные или вирусные инфекции, могут привести к увеличению лимфатических узлов.
- Реакция на применение вакцин: после вакцинации может наблюдаться временное увеличение лимфоузлов в подмышках.
- Рак молочной железы, лимфома (рак лимфатической системы) или другие виды рака также могут вызывать увеличение лимфатических узлов.
- Иммунологические нарушения: некоторые аутоиммунные заболевания могут влиять на лимфатические узлы.
- Другие состояния: лимфатические узлы также могут увеличиваться из-за других состояний, таких как аллергии, артрита или саркоидоза.
Какие симптомы воспаления лимфатических узлов?
Воспаление лимфатических узлов может вызывать различные симптомы в зависимости от причины и местоположения увеличенных узлов. Общие проявления этого состояния включают:
- Болезненное увеличение лимфатических узлов на шее, подмышках и паху.
- Симптомы верхних дыхательных путей, такие как лихорадка, ощущение слабости или боль в горле.
- Распространенный отек конечностей, что может свидетельствовать о возможной блокировке лимфатической системы.
- Увеличение потливости ночью.
- Затвердение и рост размеров лимфатических узлов, что может указывать на возможное наличие опухоли.
Как отличить злокачественное лимфотическое образование от доброкачественного?
Различие между злокачественным (раковым) и незлокачественным (безраковым) увеличением лимфатических узлов может быть сложной задачей и требует тщательного медицинского обследования. Однако существуют некоторые признаки, которые могут свидетельствовать в пользу незлокачественного увеличения лимфоузла:
Уменьшение размера лимфоузла:
Злокачественные новообразования могут приводить к постоянному увеличению размеров лимфоузлов. Если лимфоузел временно увеличивается и затем постепенно уменьшается, это может быть признаком другого вида проблемы, например, инфекции.
Мягкость и двойная консистенция:
Злокачественные новообразования часто бывают твердыми и неподвижными, в то время как незлокачественные лимфатические узлы могут быть мягкими и подвижными.
Безболезненность:
Многие незлокачественные увеличения лимфоузлов могут быть безболезненными или вызывать лишь легкий дискомфорт, в то время как раковые образования часто вызывают боль или неприятные ощущения.
Своевременная регрессия:
Незлокачественные лимфоузлы могут уменьшиться без лечения, если их увеличение связано с инфекцией или воспалением.
Сопутствующие симптомы:
Злокачественные новообразования часто сопровождаются другими симптомами, такими как потеря веса, длительные лихорадки и другие изменения в организме.
Смотрите видео о том, что может означать увеличение лимфоузлов и как это нужно лечить:
Важно отметить, что увеличение лимфатических узлов не всегда указывает на серьезное заболевание, но, если вы заметили подобные изменения, рекомендуется обратиться к врачу для определения причины и необходимого лечения.
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