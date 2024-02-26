Так делают и коты, и собаки: верные признаки, что животное любит хозяина

У собак и кошек много схожего, особенно, когда они показывают любовь своему хозяину.

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Как понять что собака счастлива с тобой/ Коллаж Главред, фото flickr (Brendan Scherer, Cristian Janke)

Мы все любим своих питомцев, но любят ли они нас в ответ? Это не всегда легко определить, но, по мнению экспертов, есть некоторые признаки, которые показывают, что вы им действительно небезразличны. Странные поступки вашей кошки или привычки вашей собаки по отношению к вам могут быть их способом сказать, что вы особенный!

Теперь специалист по благополучию животных Катрин Джордж и кошачий психолог Лейла Бикхаус из компании Animal Friends Pet Insurance рассказали, как наши питомцы говорят нам "Я тебя люблю", пишет Mirror.

Кошки

Удары головой и разминание

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Кошки могут казаться немного отстраненными, но есть несколько верных признаков того, что они вас любят. Удар головой и разминание - оба способа, с помощью которых котята демонстрируют свою привязанность. Лейла объяснила: "Когда кошка трется о вас головой, это называется "бантинг" и используется котятами, чтобы заявить о родственных связях.

Поглаживание - это знак того, что ваш питомец чувствует себя с вами в безопасности. У кошек есть ароматические железы по всему телу, в том числе и на морде, поэтому и прижимание головы, и разминание также используются для того, чтобы поделиться своим запахом, что является сильным сигналом принятия, который отмечает вас как одного из своих.

Облизывание

Лейла пояснила: "Мы знаем, что кошки вылизывают своих котят, чтобы ухаживать за ними и проявлять заботу, и вполне вероятно, что такое поведение имеет те же цели, когда используется в отношении их хозяев. Это называется "аллогруминг" и используется многими животными, включая кошек, как форма заботы через физический контакт.

Когда ваша кошка облизывает вас, велика вероятность, что она пытается выразить свою привязанность и установить более глубокую связь. Считайте, что так они дарят вам поцелуи!

Эксперт добавил: "Будучи прирожденными охотниками в дикой природе, во время сна кошки чувствуют себя наиболее уязвимыми, поэтому они часто ищут безопасное место, чтобы немного поспать. Если они выбрали место на ваших коленях или в вашей постели, это верный признак того, что ваш питомец доверяет вам и любит вас".

Медленное моргание

Один из самых тонких способов проявления привязанности у наших кошек - это тайный язык моргания. Лейла сказала: "Глубокий зрительный контакт, романтичный для людей, для кошек является признаком настороженности. Если ваша кошка смотрит на кого-то нового, не мигая, значит, она внимательно следит за незнакомцем. Но если они медленно моргают, это похоже на человеческую улыбку - они счастливы и довольны. Следите за глазами своего питомца, чтобы понять, как он к вам относится".

Приносит вам "подарки"

Проснувшись с дохлой мышью или птицей, вы можете подумать, что это не такой уж и подарок, но для вашей кошки это одна из высших форм привязанности, проистекающая из ее желания накормить своих любимцев.

"Это особенно характерно для кошек женского пола, у которых есть природный инстинкт - учить своих детенышей охотиться и добывать пищу. Принося вам свою добычу, они, возможно, пытаются показать вам, как это делается, давая понять, что считают вас членом своей семьи", - говорит Лейла.

Собаки

Собаки известны своей любящей натурой. Если вы хотите узнать, как собаки проявляют любовь, обратите внимание на эти признаки.

Следует за вами по пятам

Ваша собака следует за вами по дому (саду, парку или лесу) - это пример аллеломиметического поведения, которое используется животными для создания и поддержания прочных социальных связей.

"То, что ваша собака постоянно хочет быть рядом с вами, скорее всего, говорит о том, что вы дарите ей чувство счастья, защищенности и безопасности. Однако, возможно, собака также пытается заставить вас обратить на что-то внимание - например, на пустую миску для воды", - говорит Кэтрин Джордж.

Если вы не уверены, проявляют ли они любовь или просто хотят, чтобы вы что-то сделали, попробуйте последовать за ними и посмотреть, не пытается ли ваш питомец куда-то вас привести.

Опирается на вас

Вы можете заметить, что ваша собака подходит и прислоняется к вам или прижимается к вам. По словам Кэтрин, за такой близостью нет никакого сложного смысла, это просто знак того, что собака чувствует себя комфортно рядом с вами и хочет, чтобы вы уделили ей внимание.

Она сказала: "Считайте, что это собачий эквивалент крепкого объятия! По своей природе собаки жаждут физической близости с членами своей стаи. Прижимаясь к вам, ваш питомец дает понять, что вы один из них и видите в вас защитника".

Показывает вам свой живот

У вашей собаки переворачивание с просьбой пощекотать животик, скорее всего, ассоциируется с просьбой о внимании. Однако демонстрация живота - это высший знак покорности, означающий, что ваш лучший друг полностью вам доверяет.

"Показывая свою самую уязвимую сторону, ваша собака демонстрирует вам свой животик, потому что хочет донести до вас, как сильно она вас любит и ценит вашу привязанность", - объяснила Кэтрин.

Спит рядом с вами

Как и кошки, собаки во время сна проявляют повышенную бдительность к угрозам в окружающей среде, так как в дикой природе это, как правило, уязвимое место. Если ваш питомец готов дремать рядом с вами, это верный признак того, что он считает вас своей частью, полностью доверяет и любит вас.

Приносит вам свою любимую игрушку

Когда ваша собака предлагает вам свою любимую игрушку, легко предположить, что она просто хочет поиграть. Однако, даря вам свою самую ценную вещь, ваш питомец на самом деле хочет дать вам понять, что он обожает вас как своего домашнего родителя!

"Вы можете обнаружить, что вашей собаке тоже нравится носить с собой предметы вашей одежды, особенно если они были изношены. Хотя дырявые носки - не самое приятное открытие, ношение одежды - это способ вашего собачьего компаньона держать вас рядом", - объяснила эксперт.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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