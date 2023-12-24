Тяжелые последствия: врач рассказал, почему вредно сидеть нога на ноге

Главред расскажет о причинах, по которым вам больше не захочется сидеть, скрестив ноги.

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Врач рассказал, почему вредно сидеть нога на ноге / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Сидеть, складывая ногу на ногу - давняя привычка для абсолютного большинства людей, однако мало кто задумывался о том, можно ли класть ногу на ногу. Оказывается, это может привести к печальным последствиям.

Врач Ващук Дмитрий рассказал, почему вредно сидеть нога на ноге и объяснил все процессы, которые происходит, когда человек так делает.

Почему вредно скрещивать ноги - 1 причина

Врач флеболог и хирург назвал два последствия, к которым может привести эта вредная привычка. Первое из них - перекос таза. Во время сидения со скрещенными ногами, у человека смещается тазовая ось, что пагубно влияет на осанку и приводит к изменениям в позвоночнике.

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Почему вредно скрещивать ноги - 2 причина

Вторым возможным последствием врач-эксперт назвал сосуды. Данная поза приводит к тому, что сосуды пережимаются. В частности, подколенная вена на голени берет на себя самую большую нагрузку и в этот момент больше всего пережимается, а следственно - кровоток проходит гораздо тяжелее. По итогу, искусственный застой венозной крови приводит к варикозной болезни или тромбозу в последствии.

Смотрите видео о том, как нельзя сидеть:

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