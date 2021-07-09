Ученые узнали, у мужчин с каким голосом будут проблемы в семье

Ученые набрали 218 студентов бакалавриата, оценили их стиль привязанности / GoodFon

Исследование показало, что мужчины, которые говоря более низком тембром, хуже общаются со своими близкими, и поэтому у них больше шансов избежать формирования близких привязанностей.

Ученые набрали 218 студентов бакалавриата, оценили их стиль привязанности с помощью анкеты и попросили их записать предложения, чтобы оценить свой голос.

По словам экспертов из Сычуаньского педагогического университета в Чэнду, Китай, людям с "более мужественным" голосом труднее развивать сильные привязанности в отношениях.

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Они также использовали менее позитивные модели общения в своих отношениях по сравнению с теми, кто говорит более высоким тоном.

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Авторы говорят, что это может быть связано с ранее обнаруженной связью между более глубокими голосами и более высоким уровнем тестостерона у мужчин, или может быть, что более громкие мужчины разрабатывают более эффективные стратегии общения для привлечения партнера. По словам авторов, голос, как было показано, передает информацию о поведении в отношениях, в том числе о том, что речь идет о физической привлекательности неверности.

Было показано, что более низкая высота голоса связана с более высоким уровнем тестостерона, а более высокий уровень тестостерона связан с проблемами во взаимоотношениях, утверждают авторы нового исследования.

Цзин Чжан и Лицзюнь Чжэн набрали 218 студентов бакалавриата - 90 мужчин и 128 женщин - которые заполнили анкету, в которой определялся их стиль привязанности.

Затем они попросили студентов произнести в микрофон пять выражений, чтобы исследователи могли определить уровень их голоса.

В анкете измерялась тревожная привязанность, характеризующаяся цепкостью и постоянной потребностью в утешении.

Они также заполнили шкалу, которая измеряет шаблоны общения, которые обычно используются при решении проблем во взаимоотношениях.

Во время записи они должны были произнести в микрофон пять выражений, которые были проанализированы для измерения основной частоты - показателя высоты голоса.

Затем они вычислили вариации основной частоты для пяти слов, чтобы создать стандартную меру.

Мужчины с более низким голосом с большей вероятностью избегали привязанностей и менее конструктивны в своем стиле общения.

Высота голоса не имела связи с привязанностью и стилем общения студенток, участвовавших в исследовании. Чжан и Чжэн говорят, что люди с женскими чертами с большей вероятностью будут демонстрировать больший уровень теплоты и сочувствия.

Они сказали, что это важные качества для поддержания здоровых отношений, поэтому мужчины с более женственным голосом будут более склонны к принятию лучшего поведения для поддержания отношений.

Это включало позитивные коммуникативные стратегии.

Они говорят, что уровень тестостерона является наиболее вероятным объяснением, поскольку более высокий уровень тестостерона связан с более низким голосом.

Команда утверждает, что альтернативой является то, что, поскольку мужчины с низким голосом более привлекательны для женщин, те, у кого более высокий голос, разрабатывают более благоприятные стратегии общения, чтобы повысить свою ценность для потенциальных партнеров.

Это было ограниченное исследование, так как когорта состояла из студентов, которые, вероятно, были менее уверены в своих мнениях, чем население в целом.

Результаты были опубликованы в Журнале секса и супружеской терапии.