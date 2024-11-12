Все диваны останутся целы: 2 лучших способа, как собственноручно сделать когтеточку для кошек

Можно создать когтеточку своими руками из подручных средств, чтобы домашние любимцы точили свои когти о нее, а не о диваны и кровати.

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Как собственноручно сделать когтеточку для котов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Котам когти нужны в первую очередь для того, чтобы лазить, охотиться и защищаться. Но если животные живут в домашних условиях, то они будут искать способ точить свои когти в той среде, в которой находятся. И это может вызвать серьезные проблемы для хозяев, ведь в поле зрения хвостатых могут попасть диваны, кровати, ковры и другая мебель и домашние предметы.

Но есть ряд вещей, которые можно использовать как когтеточку для котов, и таким образом обезопасить от повреждения другие домашние предметы. Главред расскажет, о 2 способах, как изготовить когтеточку своими руками из подручных средств.

1. Труба из ПВХ и веревка

О том, как изготовить когтеточку для котов из трубы из ПВХ и веревки, рассказали авторы YouTube-канала Mother Daughter Projects DIY.

Для этого понадобятся: большой деревянный круг для основы, труба из ПВХ, веревка, кусок фетра и квадратный кусок дерева. Длину трубы следует выбирать такую, чтобы котик имел возможность растянуться вдоль нее.

Нужно очертить внутренний круг трубы на квадратном куске дерева, вырезать по очерченному контуру небольшой круг, на который в дальнейшем будет крепиться труба.

На большую круглую деревянную основу наклеить круг из фетра, закрепив также его концы клеем с обратной стороны.

Прикрепить небольшой деревянный круг, который вырезали ранее, к круглой основе с фетром с помощью шурупов.

После этого прикрепить трубу к деревянному кругу с помощью шурупов.

Прикрепить конец веревки клеем внизу трубы, обкрутить всю трубу веревкой, крепя ее на клей. Сверху также прикрепить ее конец клеем.

Смотрите видео о том, как собственноручно сделать когтеточку для котов:

2. Деревянная доска и веревка

На YouTube-канале Diply рассказали, как изготовить когтеточку для котов из деревянной доски и веревки.

Нужно взять небольшую деревянную доску. Прикрепить внизу шурупами меньшую доску, которая будет служить подставкой. Прикрепить сверху доски клеем конец веревки. Далее обмотать веревку вокруг доски, прикрепляя ее клеем. Концы веревки сверху и снизу доски стоит также прикрепить шурупами.

Смотрите видео о том, как собственноручно сделать когтеточку для кошек:

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