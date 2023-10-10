Вы всю жизнь пользовались теркой неправильно: блогер показала одну хитрость

Терка - незаменимый помощник на кухне, независимо от того, шинкуете ли вы сыр, натираете цедру лимона или готовите сырые овощи. Но это может быть один из самых неприятных в использовании приборов.
Главред рассказывал, как наточить терку для овощей - три самых эффективных способа.
Но, похоже, мы неправильно пользовались терками, а правильный способ намного проще и аккуратнее. Блогер рассказала, как правильно использовать терку на кухне.
Как работать с теркой - раскрыт удобный способ
Новый метод продемонстрировала TikTok-блогерша Триш. Девушка призналась, что сама только недавно поняла, что использовала терку неправильно.
Своё видео она начала с демонстрации "неправильного" способа: держа терку вертикально и проводя кончиком моркови вниз.
"Просто переверните терку, и все упадет внутрь и не будет беспорядка". - объяснила блогерша.
Затем девушка натерла морковь, положив терку на разделочную доску, показав, что все кусочки упали прямо на металлическую поверхность под ней.
Как правильно пользоваться теркой - смотрите видео:
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"Поблагодарите меня позже", - добавила она, показывая внутреннюю часть терки.
Реакция пользователей не заставила себя ждать. Благодарные подписчики засыпали Триш комплиментами и признаниями, что видят такой способ нарезки овощей впервые.
Хотя среди подписчиков девушки были и те, кто знает о лайфхаке "многие годы".
Ранее Главред рассказывал, для чего на терке каждая сторона. Известно, что у стандартных терок обычно четыре грани: с крупными каплевидными отверстиями, с мелкими каплевидными отверстиями, с крупными продолговатыми прорезями и с мелкими острыми отверстиями в виде звездочек. У шестигранных еще есть стороны с рифлеными продолговатыми прорезями и со сдвоенными прямоугольными отверстиями.
Каждой стороне терки можно найти свое применение, что в будущем значительно облегчит готовку.
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