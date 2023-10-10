Вы всю жизнь пользовались теркой неправильно: блогер показала одну хитрость

Этот лайфхак поможет вам избежать излишнего "мусора" после натирания овощей.

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Ниже узнавайте, для чего на терке каждая сторона / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ua.depositphoto

Терка - незаменимый помощник на кухне, независимо от того, шинкуете ли вы сыр, натираете цедру лимона или готовите сырые овощи. Но это может быть один из самых неприятных в использовании приборов.

Главред рассказывал, как наточить терку для овощей - три самых эффективных способа.

Но, похоже, мы неправильно пользовались терками, а правильный способ намного проще и аккуратнее. Блогер рассказала, как правильно использовать терку на кухне.

видео дня

Как работать с теркой - раскрыт удобный способ

Новый метод продемонстрировала TikTok-блогерша Триш. Девушка призналась, что сама только недавно поняла, что использовала терку неправильно.

Своё видео она начала с демонстрации "неправильного" способа: держа терку вертикально и проводя кончиком моркови вниз.

"Просто переверните терку, и все упадет внутрь и не будет беспорядка". - объяснила блогерша.

Затем девушка натерла морковь, положив терку на разделочную доску, показав, что все кусочки упали прямо на металлическую поверхность под ней.

Как правильно пользоваться теркой - смотрите видео:

"Поблагодарите меня позже", - добавила она, показывая внутреннюю часть терки.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Благодарные подписчики засыпали Триш комплиментами и признаниями, что видят такой способ нарезки овощей впервые.

Хотя среди подписчиков девушки были и те, кто знает о лайфхаке "многие годы".

Ранее Главред рассказывал, для чего на терке каждая сторона. Известно, что у стандартных терок обычно четыре грани: с крупными каплевидными отверстиями, с мелкими каплевидными отверстиями, с крупными продолговатыми прорезями и с мелкими острыми отверстиями в виде звездочек. У шестигранных еще есть стороны с рифлеными продолговатыми прорезями и со сдвоенными прямоугольными отверстиями.

Каждой стороне терки можно найти свое применение, что в будущем значительно облегчит готовку.

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