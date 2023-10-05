Выползут сами: как очистить грибы от червей

Не всегда можно понять, что в вашем грибе есть "незваные гости".
Даже самые опытные грибники могут не заметить миниатюрных червячков, которые лакомятся грибами, которые вы найдете в лесу. К счастью, есть простой способ избавиться даже от самых скрытных червяков.
Как очистить грибы от червей?
Опытные грибники это хорошо знают, прежде чем положить гриб в корзину, стоит предварительно его разрезать и проверить, нет ли в нем червей. Таким образом вы сэкономите много времени, но не всегда можно понять, что в вашем грибе есть "незваные гости".
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Чтобы очистить грибы от червей и других паразитов:
- Прежде всего, тщательно осмотрите грибы. Удалите все видимые черви, мертвые или поврежденные участки.
- Осторожно промойте грибы под холодной проточной водой. Используйте мягкую щетку или губку для удаления грязи и других загрязнений. Это также поможет избавиться от некоторых паразитов.
- Подготовьте большой солевой раствор, добавив воду и соль. Поместите грибы в этот раствор и оставьте на несколько часов (обычно 2-3 часа). Соль поможет вытянуть многих паразитов из грибов.
- После вымачивания грибов в солевом растворе, тщательно промойте их под холодной проточной водой.
- Еще раз проверьте грибы на наличие червей и других паразитов. Если вы замечаете каких-либо дополнительных паразитов, удалите их.
- Грибы теперь готовы для дальнейшей обработки и приготовления в блюдах по вашему выбору.
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