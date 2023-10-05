Выползут сами: как очистить грибы от червей

Не всегда можно понять, что в вашем грибе есть "незваные гости".

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Как очистить грибы от червей / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Даже самые опытные грибники могут не заметить миниатюрных червячков, которые лакомятся грибами, которые вы найдете в лесу. К счастью, есть простой способ избавиться даже от самых скрытных червяков.

Как очистить грибы от червей?

Опытные грибники это хорошо знают, прежде чем положить гриб в корзину, стоит предварительно его разрезать и проверить, нет ли в нем червей. Таким образом вы сэкономите много времени, но не всегда можно понять, что в вашем грибе есть "незваные гости".

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Чтобы очистить грибы от червей и других паразитов:

Прежде всего, тщательно осмотрите грибы. Удалите все видимые черви, мертвые или поврежденные участки. Осторожно промойте грибы под холодной проточной водой. Используйте мягкую щетку или губку для удаления грязи и других загрязнений. Это также поможет избавиться от некоторых паразитов. Подготовьте большой солевой раствор, добавив воду и соль. Поместите грибы в этот раствор и оставьте на несколько часов (обычно 2-3 часа). Соль поможет вытянуть многих паразитов из грибов. После вымачивания грибов в солевом растворе, тщательно промойте их под холодной проточной водой. Еще раз проверьте грибы на наличие червей и других паразитов. Если вы замечаете каких-либо дополнительных паразитов, удалите их. Грибы теперь готовы для дальнейшей обработки и приготовления в блюдах по вашему выбору.

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