Карта Турции с территориями Украины вызвала переполох в Сети

В Сети Турции приписали желание захватить часть Украины / УНИАН

Несколько Telegram-каналов сообщили, что на одном из главных турецких телеканалов – TRT1 – ведущий рассказал, как часть Украины и территории ряда других государств должны стать частью Турции к 2050 году, и была показана карта, на которой эти земли обозначены красным цветом.

В Сети даже появилось якобы видео с канала. Примечательно, что на ролике видно название другого телеканала – TGRT Haber.

"На одном из главных телеканалов Турции TRT1, ведущий рассказал, какие территории должны войти в состав Турции к 2050 году…", – говорится в Telegram-канале Республика Северный Арцах.

Обнародовал фейк и Telegram-канал Запрещённая Украина.

Интернет-пользователи заметили, что ведущий не говорит об оккупации территорий.

Позже выяснилось, что в сюжете показали аналитику американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor из книги ее руководителя Джорджа Фридмана от 2009 года, в которой идет речь о сферах геополитического влияния Турции к 2050 году по данным Центрального разведывательного управления США.