Закрывать крышку или нет: эксперты рассказали, как правильно смывать унитаз

Эксперты расставили все точки над "і" в извечном вопросе.

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Эксперты рассказали, как правильно смывать воду в унитазе / Фото: скриншот YouTube

Ванные комнаты являются рассадником бактерий. Существует один распространенный спор – закрывать крышку или не закрывать крышку при смывании унитаза.

Организация Better Homes & Gardens обнаружила исследование, согласно которому вам следует закрывать крышку перед тем, как спустить воду в унитазе, независимо от того, насколько чистым, по вашему мнению, является ваш туалет, пишет Mirror.

Хотя многие люди могут даже не думать о том, что они делают во время смывания, лучше заранее закрыть крышку, чтобы избежать распространения микробов по ванной.

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Почему нельзя смывать унитаз с открытой крышкой?

Еще в 1950-х годах ученые обнаружили, что когда вы смываете воду в унитазе, образуется так называемый "биоаэрозоль", который представляет собой скопление биологического материала, переносимого по воздуху.

Эти аэрозоли со временем оседают на окружающих поверхностях, распространяя по ним фекальные организмы, поэтому, если ваша зубная щетка находится рядом с туалетом, будьте особенно осторожны.

В любом случае, крышка унитаза существует не просто так – так что вы можете ею воспользоваться.

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