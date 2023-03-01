Заплатила 330$: девушка хотела прическу как у Рэйчел из "Друзей", но стала звездой Сети

Девушка хотела повторить образ Дженнифер Энистон из сериала Друзья, но получила неожиданный результат.
Белла Селеста пришла к парикмахеру с просьбой сделать ей прическу, как у Рэйчел и заплатила за это немалые деньги.
Окончательный результат был далек от ее первоначального запроса. Более того, трансформация обошлась ей в колоссальные 330 долларов (больше 12 тысяч гривен)
"Это то, что я получила", - написала она в своем TikTok, прикрепив фото.
Ее ролик стал очень популярным в сети - видео набрало более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев.
Напомним, американская актриса, режиссер и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы Дженнифер Энистон дала большое интервью для издания Allure, в котором откровенно рассказала о своих бесплодных попытках стать матерью.
Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.
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