Заплатила 330$: девушка хотела прическу как у Рэйчел из "Друзей", но стала звездой Сети

Ее ролик стал очень популярным в сети - видео набрало более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Тиктокер хотела повторить образ Дженнифер Энистон / скриншот

Девушка хотела повторить образ Дженнифер Энистон из сериала Друзья, но получила неожиданный результат.

Белла Селеста пришла к парикмахеру с просьбой сделать ей прическу, как у Рэйчел и заплатила за это немалые деньги.

Окончательный результат был далек от ее первоначального запроса. Более того, трансформация обошлась ей в колоссальные 330 долларов (больше 12 тысяч гривен)

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"Это то, что я получила", - написала она в своем TikTok, прикрепив фото.

Ожидание - реальность / скриншот

Ее ролик стал очень популярным в сети - видео набрало более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Напомним, американская актриса, режиссер и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы Дженнифер Энистон дала большое интервью для издания Allure, в котором откровенно рассказала о своих бесплодных попытках стать матерью.

Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

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