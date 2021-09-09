Зеркальная дата 09.09: как загадать желание и изменить жизнь к лучшему

Нумерологи советуют все важные дела начинать именно в такие зеркальные даты / Pic2.me

Сегодня – 9 сентября 2021, девятое число девятого месяца, зеркальная дата. Это особенный, магический день, когда Вселенная может услышать наши желания, а значит можно смело планировать большие перемены.

Нумерологи советуют все важные дела начинать именно в такие зеркальные даты. Подобное слияние чисел заряжает мечту, намерение или действие позитивной энергетикой, а также привлекает удачу.

Кроме того, девятка – самое сильное число, обладающее мощной энергетикой. А значит девятку и ее силу можно использовать для исполнения желаемого.

Число девять считается числом ангелов, символизирует честность, искренность, ответственность.

Что стоит делать 09.09.2021

Эксперты советуют сегодня завершать дела и подводить итоги. Если вам удастся закончить хотя бы один проект, то Вселенная даст толчок всем остальным.

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В зеркальные даты нельзя останавливаться на достигнутом. При этом стоит учесть: день подкинет множество вариантов, поэтому очень важно не только сделать правильный выбор, но и не сойти потом с выбранного пути.

Сегодня закон притяжения будет работать как никогда сильно. Работает правило: мы притягиваем в свою жизнь то, чего очень хотим, а значит есть шанс изменить жизнь к лучшему, ведь сегодня энергетическая связь со Вселенной очень сильна.

Нумерологи советуют быть внимательным и замечать подсказки свыше. Ваша внимательность, целеустремленность и вера помогут выйти на светлую сторону жизни.

Самое главное — не тратить время и усилия на пустые дела и желания. Если вы хотите достичь успеха в работе или внести позитивные перемены в личную жизнь, важно правильно расставить приоритеты и понять, что вам действительно нужно.

Зеркальная дата 09.09: что не стоит делать

Забудьте сегодня о лени, не откладывайте все дела на завтра.

Нельзя ссориться, проявлять агрессию, устраивать конфликты. Кроме того, специалисты рекомендуют не совершать сегодня спонтанных покупок.

Как загадать желание 09.09.2021

Есть три способа загадать желание девятого сентября, чтобы оно обязательно сбылось.

Правило "золотой минуты"

Когда 09.09 на часах будет девять часов и девять минут (неважно утра или вечера), Вселенная будет открыта. Нужно повторить свое желание 9 раз – вашу просьбу на 100% услышат.

"Абсурдный" способ

Позвольте себе сегодня быть немного эксцентричным - целый день совершайте нестандартные действия. Это может быть что угодно. Вы можете выйти в магазин в тапочках и халате или ходить спиной вперед. Такие абсурдные поступки изменят привычное течение жизни, привлекут новую энергию, которая будет направлена на исполнение желаний.

Традиционный способ

Запишите желание на листочке бумаги. Например: "Я вышла замуж", "Я купил машину". Не используйте частичку "не", пишите желание как свершившийся факт. Листик надо сжечь, сохранить пепел до Нового года, а в праздничную ночь выпить с шампанским.

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Если сегодня вы по каким-то причинам не успеете загадать желание, не расстраивайтесь. Магические дни есть каждый месяц, следующие зеркальные даты до конца года:

10.10 – в этот день можно начать жизнь с чистого листа, если действовать решительно;

11.11 – в этот день необходимо подумать о своем будущем, провести внутреннюю трансформацию;

12.12 – будет легко восприниматься любая информация, можно получить новые знания или перенять опыт старших.