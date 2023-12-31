Женщина всегда держит кухонные щипцы в машине: причина вас удивит

Женщина рассказала, почему она всегда держит кухонные щипцы в своей машине - ее лайфхак одобрили в Сети.
Хоть это и кажется довольно странным, на самом деле есть очень полезная причина, по которой она это делает. В своем видео в TikTok она поделилась, зачем так делает.
"Всякий раз, когда кто-то новый садится в мою машину, он всегда спрашивает: "Почему у вас в машине щипцы? Отличный вопрос", - говорит она, размахивая щипцами перед камерой.
Оказывается, она использует их перед шлагбаумами.
"Вы знаете, когда вы подходите к этим шлагбаумам на автостоянке, а у них есть маленький билетный автомат, я никогда не смогу подойти достаточно близко к билетному автомату без моих удобных маленьких щипцов", - призналась девушка.
Далее она вылезла из окна машины с щипцами в руке, чтобы схватиться за воображаемый билет, рассказав, что всегда видит водителя позади нее, который смеется.
Смотрите видео о том, как девушка использует кухонные щипцы в машине:
@asian.barbiee You need these for your car #carhack♬ original sound - Brittany Nash
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