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Чем быстро вывести с одежды пятна от помидор: простые и эффективные способы

3 сентября 2022, 21:05

Как быстро удалить пятна от томатов и кетчупа с одежды - Главред нашел простые и действенные методы.

Чем быстро вывести с одежды пятна от помидор: простые и эффективные способы
Чем отстирать пятно от помидор / фото Чистый дом

Главное правило успешной борьбы с пятнами от томатов – экстренная немедленная стирка. Главред разбирался, чем можно быстро удалить загрязнения от помидор с одежды и как вывести даже застаревшие пятна.

Вам помогут аммиак, перекись водорода, уксус или глицерин. Нанесите одно из этих средств на пятно, подождите, пока оно впитается и застирайте обычным хозяйственным мылом.

Для того, чтобы удалить пятно от кетчупа или томатной пасты рекомендуем попробовать взять немного воды и добавить в нее жидкого мыла, размешать до появления пены – опустите ткань в полученную жидкость и подождите несколько минут.

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Хороший способ от пятен томатов – раствор нашатыря (аммиака). Совет – возьмите чайную ложку этого спирта и растворите в двух стаканах воды. Далее нужно хорошенько смочить пятна раствором, оставить на некоторое время и застирать.

Чем быстро вывести с одежды пятна от помидор: простые и эффективные способы
Чем отстирать пятно от помидор

Если вы поставили пятно от помидор вдалеке от наличия проточной воды (в кафе, в лесу на шашлыках), то вам пригодится соль. Нужно соскрести мякоть от томата с ткани и посыпать пятно солью, предварительно смочив водой. Отлично действует и смесь соды с солью, которой нужно оперативно покрыть пятно до того момента, пока не получите доступ к стиральному порошку.

Экстренная помощь при пятнах от помидор – натяните ткань над раковиной и пролейте место "аварии" очень горячей водой. Учтите, этот метод не подходит для пятен от кетчупов и томатных паст, которые содержат в себе подсолнечное масло.

Убрать пятна от томатов с одежды поможет также лимонная кислота или лимонный сок – добавьте несколько капель на грязное место и слегка потрите губкой. Осторожно применяйте сок лимона на шерстяных тканях.

Чем вывести застарелые пятна

Застарелые пятна от томатов попробуйте вывести с помощью уксуса, для этого промокните им чистую губку и протрите участок одежды с пятном. Оставьте на несколько минут, потом при необходимости повторите процедуру.

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