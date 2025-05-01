Что можно сделать из бумаги: неожиданные идеи сразят просто наповал

Вы узнаете:
- Что можно сделать со старой бумагой
- Что изготавливают из переработанной бумаги
- Как можно использовать листы бумаги
Отслужившая своё бумага становится ценным вторичным ресурсом. Её перерабатывают и применяют для производства.
Из макулатуры производят новую бумагу, картон, упаковочные материалы, гигиенические товары, одноразовую посуду, строительные утеплители и даже текстиль, говорится в материале Главреда.
Что можно сделать со старой бумагой
Если у вас накопилось много ненужной бумаги, её можно использовать с пользой:
- Сдать на переработку — из неё производят, например, туалетную бумагу, упаковку для яиц или картонные коробки.
- Создать объёмные поделки — например, большие фигуры из папье-маше.
- Украшать интерьер — использовать бумагу для декора рамок, шкатулок, мебели.
- Сделать детские игрушки — пазлы, фигурки, маски.
- Собрать самодельную мебель — стеллажи, ящики, табуреты из плотно скрученной бумаги.
- Смастерить органайзеры — подставки для канцелярии, коробки для хранения.
Что изготавливают из переработанной бумаги
Старую бумагу перерабатывают в множество полезных продуктов:
- Крафт-бумага и упаковочный картон;
- Утеплители для зданий (эковата);
- Гигиенические изделия — туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца;
- Издания и офисная бумага — газеты, журналы, тетради;
- Отделочные и строительные материалы;
- Упаковка и тара — коробки, лотки, прокладки;
- Биогоршки для рассады — биоразлагаемые ёмкости для растений.
Как можно использовать листы бумаги
Обычные листы формата А4, даже использованные с одной стороны, можно применить повторно:
- Использовать как черновики — для заметок, записей или тренировок письма.
- Сделать поделки — от простых вырезок до сложных конструкций.
- Сдать на переработку — отправить в пункт приёма макулатуры.
- Применить для растопки — отлично подойдёт для разжигания костра или печи на даче.
- Смешать с цементом — измельчённая бумага может служить добавкой в строительную смесь, повышая теплоизоляцию.
- Создать гетинакс — пропитав листы лаком и спрессовав их, можно получить плотный технический материал.
Творческие способы применения бумаги
Старые листы можно превратить в оригинальные изделия:
- Оригами и поделки — самолётики, кораблики, цветы, веера и мельницы.
- Карнавальные аксессуары — очки, бороды, шапки, маски.
- Украшения — для подарков, праздников, интерьера.
- Новогодний и тематический декор — снежинки, гирлянды, хэллоуинские летучие мыши, рождественские цепочки.
- Открытки и бирки — объёмные поздравления, теги для багажа или подарков.
- Самодельные конверты — для писем, денег или записок.
Смотрите видео - как правильно сдавать и собирать макулатуру:
О проблеме сбора и использования макулатуры идет речь в материале журналиста Факты ICTV Ольги Чайкою Она говорит о том, что в Украине не хватает макулатуры. Речь идет об определенных сортах бумаги, которые оказывается выгоднее экспортировать, чем оставлять.
Это больше всего в последнее время почувствовали книгоиздатели. Через тысячу людей заказали много книг, а печатать их не на чем. Но сырья бы хватало, если бы люди правильно обращались с отходами, ведь нас окружают тысячи тонн макулатуры, лежащие без надобности, пояснила журналистка в своем сюжете.
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