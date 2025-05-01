Что можно сделать из бумаги: неожиданные идеи сразят просто наповал

Что можно сделать своими руками из обычной бумаги - что можно сделать с использованной бумагой.

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Что можно сделать из бумаги переработка / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/anaterate, Pixabay/Hans

Вы узнаете:

Что можно сделать со старой бумагой

Что изготавливают из переработанной бумаги

Как можно использовать листы бумаги

Отслужившая своё бумага становится ценным вторичным ресурсом. Её перерабатывают и применяют для производства.

Из макулатуры производят новую бумагу, картон, упаковочные материалы, гигиенические товары, одноразовую посуду, строительные утеплители и даже текстиль, говорится в материале Главреда.

Что можно сделать со старой бумагой

Если у вас накопилось много ненужной бумаги, её можно использовать с пользой:

Сдать на переработку — из неё производят, например, туалетную бумагу, упаковку для яиц или картонные коробки.

Создать объёмные поделки — например, большие фигуры из папье-маше.

Украшать интерьер — использовать бумагу для декора рамок, шкатулок, мебели.

Сделать детские игрушки — пазлы, фигурки, маски.

Собрать самодельную мебель — стеллажи, ящики, табуреты из плотно скрученной бумаги.

Смастерить органайзеры — подставки для канцелярии, коробки для хранения.

Что изготавливают из переработанной бумаги

Старую бумагу перерабатывают в множество полезных продуктов:

Крафт-бумага и упаковочный картон;

Утеплители для зданий (эковата);

Гигиенические изделия — туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца;

Издания и офисная бумага — газеты, журналы, тетради;

Отделочные и строительные материалы;

Упаковка и тара — коробки, лотки, прокладки;

Биогоршки для рассады — биоразлагаемые ёмкости для растений.

Как можно использовать листы бумаги

Обычные листы формата А4, даже использованные с одной стороны, можно применить повторно:

Использовать как черновики — для заметок, записей или тренировок письма.

Сделать поделки — от простых вырезок до сложных конструкций.

Сдать на переработку — отправить в пункт приёма макулатуры.

Применить для растопки — отлично подойдёт для разжигания костра или печи на даче.

Смешать с цементом — измельчённая бумага может служить добавкой в строительную смесь, повышая теплоизоляцию.

Создать гетинакс — пропитав листы лаком и спрессовав их, можно получить плотный технический материал.

Творческие способы применения бумаги

Старые листы можно превратить в оригинальные изделия:

Оригами и поделки — самолётики, кораблики, цветы, веера и мельницы.

Карнавальные аксессуары — очки, бороды, шапки, маски.

Украшения — для подарков, праздников, интерьера.

Новогодний и тематический декор — снежинки, гирлянды, хэллоуинские летучие мыши, рождественские цепочки.

Открытки и бирки — объёмные поздравления, теги для багажа или подарков.

Самодельные конверты — для писем, денег или записок.

Смотрите видео - как правильно сдавать и собирать макулатуру:

О проблеме сбора и использования макулатуры идет речь в материале журналиста Факты ICTV Ольги Чайкою Она говорит о том, что в Украине не хватает макулатуры. Речь идет об определенных сортах бумаги, которые оказывается выгоднее экспортировать, чем оставлять.

Это больше всего в последнее время почувствовали книгоиздатели. Через тысячу людей заказали много книг, а печатать их не на чем. Но сырья бы хватало, если бы люди правильно обращались с отходами, ведь нас окружают тысячи тонн макулатуры, лежащие без надобности, пояснила журналистка в своем сюжете.

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