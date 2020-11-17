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Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни

17 ноября 2020, 04:31

Как украсить кухню красиво, бюджетно и оригинально – выяснил Главред.

Бюджетный дизайн кухни - фото и видео, как сделать красивый интерьер кухни
Бюджетный дизайн кухни - фото и видео, как сделать красивый интерьер кухни / Telegram-канал Моя квартира

Красивый дизайн кухни в квартире не обязательно должен быть дорогим. Красивый интерьер кухни можно оформить и без лишних затрат. Если несколько дизайнерских секретиков, которые по карману практически каждому.

И неважно, какого размера эта комната. Эти лайфхаки отлично работают и для большой кухни (если, к примеру, вы придумываете дизайн кухни в квартире на 9 квадратов), и в дизайн кухни маленькой прекрасно впишутся.

К слову, для маленькой кухни самой востребованной и универсальной остается угловая планировка. Дизайн кухни угловой предполагает Г-образный гарнитур, где всегда под рукой всё необходимое, и небольшое обеденное пространство.

Так как же всё это пространство украсить просто и уютно?

  • Подсветка на кухне Telegram-канал Моя квартира
  • Подушки на стульях Telegram-канал Моя квартира
  • Тюль для окон на кухне Telegram-канал Моя квартира
  • Подсветка на кухне Telegram-канал Моя квартира
  • Живые растения на кухне Telegram-канал Моя квартира
  • Живые растения на кухне Telegram-канал Моя квартира
  • Живые растения на кухне Telegram-канал Моя квартира
  • Сочетание нескольких покрытий Telegram-канал Моя квартира
  • Сочетание нескольких покрытий Telegram-канал Моя квартира
  • Сочетание нескольких покрытий Telegram-канал Моя квартира
  • Сочетание нескольких покрытий Telegram-канал Моя квартира

Тюль на кухню

Прозрачный или полупрозрачный тюль всегда добавит уюта и стиля. И, к слову, стирать его нужно реже, чем протирать от пыли жалюзи.

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Застелить стол скатертью

Это самый простой способ оживить интерьер. Да еще и менять его можно, как рабочие наряды: в понедельник застелить одной, на выходные – достать из шкафа сменную. Только материал, конечно, должен быть практичным: чтобы легко отстирывался и вообще стирать можно было часто.

Кстати, дизайнер интерьера Анастасия Витренко советует никогда не оставлять обеденный стол пустым.

Ваза с фруктами или конфетами на столе способна добавить уюта любой кухне, заверяет эксперт.

Подушки на стульях

Продолжаем тему текстиля. Тут так же, как с занавесками и скатертью – гарантированный уют при минимуме затрат. Плюс возможность освежить обстановку и сделать не только красивый интерьер кухни, но еще и комфортный.

Комнатные цветы

Живые растения не теряют своей актуальности никогда. Не важно, какой год на дворе и какой стиль в моде. Плюс это полезно для очищения воздуха и энергетики.

Маленький нюанс – для кухни стоит все же подбирать неприхотливые растения: герань, каланхое, хлорофитум (последний вообще называют санитаром воздуха).

Ранее были названы 7 обычных комнатных растений, которые могут отравлять. Некоторые растения более токсичны, чем другие.

Подсветка на кухне

Это уже более дорогой метод: красивая подсветка над рабочей зоной – это не только функционально, но и часть интерьера, от которой зависит, будет ли на кухне атмосфера романтики, футуризма или ностальгического ретро.

Совмещенный пол на кухне

В последнее время в современных интерьерах все чаще встречается сочетание нескольких покрытий. Зачастую это ламинат и плитка. Смотрится очень стильно и прикольно – особенно, если правильно подобрать их по цветовой гамме и по фактуре. Заодно помогает правильно и оригинально зонировать пространство.

Но по цене это, конечно, не скатерть поменять.

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