Его вывести нереально, но вам удастся: лайфхаки по уничтожению плюща, которые работают

Плющ - это проблема многих огородов, с которой бороться очень трудно.

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Як вивести плющ з городу/ Коллаж Главред, фото flickr (steve p2008, Helen Harrop)

От английского плюща сложно избавиться, поскольку он прикрепляется ко всему, на что забирается. Любители клининга поделились несколькими безотказными советами по удалению этого растения из сада, пишет Mirror. Растение устойчиво к влаге, и его трудно удалить, если оно разрослось.

Как вывести плющ в домашних условиях

Поклонники Софи Хинчлифф, известной как миссис Хинч, занимающейся уборкой и пропагандой здорового образа жизни, знают, что в Facebook существует несколько групп, посвященных обмену советами по дому и саду. В одной из групп под названием Mrs Hinch Gardening люди обмениваются советами о том, как удалить это настойчивое растение.

Джой Комбен Аллен написала: "Этот плющ захватил не только это дерево, но и всю клумбу, но это самое страшное. Я опрыскиваю его каждый вечер уже больше недели специальным препаратом, но он не работает. В прошлом году я пытался его выкопать, но он продолжает появляться снова. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста".

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Многие откликнулись на это сообщение, предлагая свои советы по садоводству. В основном предлагалось выкопать корни растения.

"Плющ очень живуч, нужно удалить главный корень и столько же окружающих корней. В зависимости от того, где он находится, если поблизости ничего не растет, небольшое количество кислоты убьет все, что осталось в земле. Если рядом есть растения, просто сломайте все, что осталось в земле. Это должно сработать", - поделилась советом одна из участниц группы.

Также люди советуют срезать стебли на высоте около 10 см от земли, чтобы убрать ползучие растения, но нужно оставить часть на уровне земли, чтобы можно было выкопать корни.

Другие комментаторы предложили попробовать более сильное средство для уничтожения сорняков, чтобы избавиться от растения и предотвратить его повторное разрастание. Некоторые предложили найти специальное средство для уничтожения плюща, чтобы быть уверенными в том, что растение полностью уничтожено.

"Вам нужно более сильное средство для уничтожения плюща, которое нужно срезать, а затем нанести на корни. Ничто другое его не убьет. У меня в саду он растет уже 30 лет, и только так я смогла его уничтожить. Потребовалось много попыток. Дизельное топливо тоже его убивает", - посоветовала другая коментаторка.

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