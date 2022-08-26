Гниют корни и желтеют листья: причины гибели орхидей и как спасти экзотический цветок

Почему погибают орхидеи / Фото pixabay.com

Часто любительницы орхидей жалуются на то, что растение по непонятным причинами гибнет – сначала у него желтеют листья, а потом гниют корни и в один "прекрасный момент" цветок усыхает.

Главред разбирался, какие главные причины гибели этих экзотических цветов в домашних условиях и как с ними бороться.

Главными причинами гибели орхидей являются:

неправильный уход – листья теряют тургор, становятся очень мягкими, желтеют и отмирают. Для того, чтобы предотвратить гибель, нужно немедленно установить причину увядания и быстро ее устранить.

перегрев – в том случае, если цветок длительное время находился на прямом солнце или подвергался влиянию высоких температур, корни не успевают обеспечивать растение влагой, появляется дисбаланс воды и растение увядает. Чтобы устранить причину – немедленно поместите цветок в тень, через два часа полейте его и хорошенько взбрызните листья отстоянной водой комнатной температуры.

неправильный полив – при нарушении правил полива сначала страдают корни, а после вянут листья. Чрезмерный полив провоцирует гниение корневой системы. Недостаток воды в горшке – засыхание корней. Совет – строго придерживайтесь режима полива и тогда орхидея будет радовать своим прекрасным внешним видом и цветением.

старый грунт – от этого орхидея погибает чаще всего. Для нормального роста цветку необходим свежий субстрат с отличной водо- и воздухопроницаемостью. В состав его обязательно должны входить удобрения. Совет – следите за состоянием грунта и обязательное периодически заменяйте его на новый

концентрация удобрений – как это не удивительно, но повышенная концентрация удобрений негативно влияет на орхидею – корни истончаются и становятся желтыми. Совет – следите за тем, чтобы не повышать дозы внесенных полезных веществ.

Как спасти орхидею от гибели / Фото ua.depositphotos.com

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Причиной гибели растений может быть и деятельность различных вредителей. Рассмотрим основных из них и меры борьбы с ними:

Причины гибели орхидей / Фото ua.depositphotos.com

щитовка – это насекомое питается соком растений, замедляя его рост. Для того, чтобы избавиться от него, растению нужно устроить душ, убрать видимых паразитов, обработать инсектицидом.

тля – обычно поражает те растения, которым не хватает влаги и минерального питания, может появится и на молодых побегах. Паразит высасывает соки и приводит к гибели орхидей. Для борьбы с ним нужно часто промывать листья мыльным растровом и удалять поврежденные бутоны.

мучнистый червь – про его наличие говорит беловатый налет на корнях и самом горшке. Причина появления – "перекорм" растения азотными удобрениями

нематода – это белые черви, которые могут находится в грунте и на самом цветке. Поврежденные ими такни чернеют и отмирают. Спасти орхидею от этого вредителя поможет обработка Оксамилом или Фенамифосом.

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