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Как избавиться от тараканов: 5 лайфхаков

22 сентября 2020, 11:57

Тараканы - одни из самых распространенных домашних вредителей в мире.

тараканы
Тараканы - одни из самых распространенных домашних вредителей в мире. / http://pim7.info

Не знаете, как избавиться от тараканов? Вы не одни. Тараканы - одни из самых распространенных домашних вредителей в мире.

В среднем тараканы могут иметь длину от 1 до 7 см. Разных тараканов в дом можно привлечь по разным причинам. Но также существует множество других методов профилактики, таких как ежедневная уборка и правильное хранение продуктов, чтобы предотвратить заражение тараканами.

Но как избавиться от тараканов, если они уже проникли в ваш дом?

Тараканы проникают в дома в поисках пищи, воды и убежища. После того, как они заселились, они могут быстро размножаться, создавая угрозу для вашего комфорта и здоровья. Важно избавиться от тараканов до того, как произойдет заражение. Известно, что тараканы являются переносчиками бактерий, которые могут вызвать пищевое отравление, диарею, аллергию и кожную сыпь. В больших количествах они также могут издавать неприятный запах.

Прежде чем решать, как убить тараканов у себя дома, лучше всего разработать план. Для наиболее эффективной борьбы с тараканами обычно требуется несколько методов.

Фонарь и клей

Обдумывая, какой метод борьбы с тараканами использовать, лучше сначала осмотреть свой дом на предмет возможных мест скопления тараканами. Для этого используйте фонарик для поиска популярных укрытий тараканов, в том числе за холодильником, под раковиной, щелями в шкафах и полках, в углах дверей туалетов, шкафах для ванных комнат и туалете.

Используйте клеевые полоски для тараканов, чтобы обнаружить большие заселения. После осмотра, выберите наиболее важные области для размещения полос. Следите за этими областями от нескольких дней до недели. Полосы в местах с интенсивным движением поймают больше всего тараканов, и эти места потребуют наибольшей обработки.

Герметик

Ловушки могут быть эффективными в сокращении существующих популяций тараканов, но они не избавят от тараканов снаружи, пытающихся проникнуть внутрь. Чтобы предотвратить распространение тараканов, используйте герметик для заполнения возможных точек входа, включая промежутки между стенами или плиткой, небольшие щели и входные отверстия. Также поможет использовать уплотнитель на дверных и оконных уплотнителях.

Приманки

Гелевая приманка может быть эффективным убийцей тараканов. Гелевая приманка обычно имеет форму трубки и может применяться под плинтусами, в трещинах и щелях, а также рядом с местами, которые могут привлечь тараканов.

Еще один популярный метод при принятии решения о том, как убить тараканов, - это использование приманок. Приманочные станции работают, привлекая тараканов на станции, чтобы они питались ядом. Затем отравленный таракан возвращается к своему дому, умирает и съедается другими тараканами, передавая яд дальше. Приманочные станции частично помогают избавиться от тараканов, но не всех тараканов в доме. Они также представляют проблему, потому что содержат яд и выглядят непривлекательно, когда они разбросаны по дому. Некоторые приманки для тараканов содержат только клей, чтобы поймать тараканов, но не отравить их.

Борная кислота

Борная кислота, которая содержится в таких продуктах, как моющее средство для одежды и зубная паста, может быть одним из лучших убийц тараканов. К сожалению, ее также легко использовать неправильно, и она может перемещаться воздушными потоками, отправляя материал в места, где дети и домашние животные могут контактировать с ним. Борная кислота, полученная путем химического соединения бора и воды, имеет низкую токсичность для людей и домашних животных, но смертельна для тараканов. При неправильном использовании борная кислота теряет эффективность и обычно не рекомендуется в качестве единственного метода избавления от тараканов.

Наем специалиста

Наем специалиста для избавления от заражения тараканами может повысить безопасность, предложить более эффективный подход к избавлению от тараканов и обеспечить постоянное решение для борьбы с тараканами. Это также избавляет от необходимости разбрасывать ловушки по всему дому.

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