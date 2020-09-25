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Как избавиться от запаха в обуви: быстрые и простые способы

25 сентября 2020, 10:00

Старайтесь регулярно менять обувь, чтобы не носить одну и ту же пару день за днем.

Модная обувь 2020 без каблука
Старайтесь регулярно менять обувь, чтобы не носить одну и ту же пару день за днем / Instagram

Независимо от того, насколько вы чистоплотны, от ваших ног будет по-прежнему исходить неприятный запах, особенно если вы изо дня в день носите одну и ту же пару закрытых туфель.

Неважно, бежите ли вы, идете или просто сидите весь день, ваши ноги будут естественным образом потеть - у одних людей больше, чем у других. Со временем эта влага в вашей обуви способствует росту бактерий, которые, как вы уже догадались, заставляют их вонять.

Хотя поиск подходящего средства для устранения запаха полезен, также важно понять корень проблемы. Чтобы избежать неприятного запаха, держите обувь и ноги как можно более сухими.

Старайтесь регулярно менять обувь, чтобы не носить одну и ту же пару день за днем. Пока вы это делаете, убедитесь, что вы носите носки, чтобы они могли впитать пот или влагу раньше, чем ваша обувь.

Но когда неизбежное наступит, посмотрите на эти пошаговые инструкции.

Пошаговое руководство по чистке обуви c запахом

Когда вы чувствуете странный запах, воспринимайте это как знак того, что нужно хорошо почистить обувь. Избавившись от запаха и продезинфицировав обувь дезинфицирующими средствами, вы решите проблему изнутри. Но прежде чем приступить к чистке, убедитесь, что обувь полностью высохла.

Если они влажные или мокрые из-за повседневной носки, физических упражнений или плохих погодных условий, набейте их мятой газетой и дайте им высохнуть на воздухе вдали от прямых источников тепла. Если запах не проходит, попробуйте следующие методы в домашних условиях:

  • Наполните два носка пищевой содой, завяжите их сверху и вставьте по одному носку в каждую обувь. Оставьте на ночь.
  • Чтобы избавиться от бактерий и грибка, вызывающих неприятный запах, опрыскайте внутреннюю часть обуви дезинфицирующим спреем, например лизолом. Вы также можете насыпать порошок для ног или разрыхлитель внутрь для аналогичного эффекта.
  • Некоторые туфли можно стирать в стиральной машине. Следуйте инструкциям по уходу для достижения оптимальных результатов. Как правило, обувь, которую можно стирать в стиральной машине, следует стирать в щадящем режиме с использованием холодной воды и мягкого моющего средства. Всегда позволяйте высохнуть на открытом воздухе.

То, что зловоние исчезло, не означает, что ваша работа окончена. Предотвратите появление запаха в будущем, сохраняя обувь сухой и продолжая чередовать ее попарно.

Если вам кажется, что вы сделали все возможное, чтобы избавиться от запаха, но ничего не вышло, возможно, пришло время приобрести новую пару обуви.

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