Как избавиться от жирных пятен: названы необычные способы

Важно научиться избавляться от масляных пятен./ Pixabay

Вы случайно пролили масло на свою одежду и теперь лихорадочно печатаете "как отстирать платье от жирных пятен"? Что ж, у нас есть хорошие новости. Несмотря на то, что очистить диван или одежду от жирных пятен сложно, есть способы, которые "работают".

Важно научиться избавляться от масляных пятен. Если в чрезвычайной ситуации вы сможете действовать спокойно, выведение жирных пятен не составит труда. Даже если вы позволили жирному пятну застыть, все равно есть способы его удалить, приложив определенные усилия.

Итак, Главред узнал, что нужно делать (и чего категорически не делать) в этом удобном руководстве на случай возникновения жирных пятен.

Удаление жирных пятен с одежды в домашних условиях

Даже самые маленькие жирные пятна заметны, поэтому важно заняться пятном сразу. Чем дольше вы будете оставлять пятно, тем темнее оно станет пятно, и тем сложнее будет его удалить, когда оно застынет на вашей одежде.

Таким образом, важно действовать быстро, прежде чем пятно осядет, поскольку гораздо легче удалить пятно сразу же, чем то, которое вы заметили после того, как достали одежду из сушилки.

Почему стиральная машина не удаляет жирные пятна с одежды?

Поскольку масло является гидрофобной жидкостью и не смешивается с водой, наша обычная стиральная машина с трудом вымывает масло с одежды.

Но не волнуйтесь, научиться вымывать жирные пятна несложно.

Как удалить масляные пятна с одежды

Чтобы выяснить, как смыть масло с одежды, требуется немного науки. Поскольку вода не смешивается с маслом, масляные пятна нельзя вывести с помощью растворов на водной основе. Вместо этого, чтобы удалить неприятные жирные пятна, мы должны использовать силу абсорбции.

Прежде чем масло застынет, оно все еще готово и способно впитаться в ткани. Вот пошаговая инструкция по удалению жирных пятен с одежды.

Приобретите все необходимые инструменты, которые понадобятся вам для спасения испачканной маслом одежды. Чтобы правильно ухаживать за одеждой, вам понадобятся эти четыре предмета: ткань или салфетка, пищевая сода, старая зубная щетка и средство для мытья посуды. Начните с промокания пятна тканью или салфеткой, чтобы удалить как можно больше излишков масла. Для небольших пятен этого может быть все, что вам нужно, чтобы избавиться от масляного пятна. Но есть вероятность, что вы столкнулись с более серьезной чрезвычайной ситуацией, поэтому читайте дальше. Обильно нанесите пищевую соду на пораженный участок, пока не получите толстый слой пищевой соды, покрывающий пятно. Если у вас нет пищевой соды, подойдет кукурузный крахмал. Подождите от получаса до часа, чтобы сода осталась и впитала масло. Когда будете готовы, потрите пищевую соду старой зубной щеткой. Пищевая сода, скорее всего, образует комки, поскольку впитывает масло - это хорошо! Если пятно особенно стойкое, возможно, вам придется повторить этот шаг пару раз. Когда пищевая сода слипнется, нанесите еще одну соду, пока масло не перестанет впитываться. Поверьте, отстирать платье от жирных пятен - вполне реально. Поверх пятна все еще должен оставаться остаток пищевой соды. Это нормально. Следующим шагом является нанесение тонкого слоя средства для мытья посуды на пораженную ткань. Пальцами смешайте средство для посуды с пищевой содой. Теперь ваша одежда готова к стиральной машине. Убедитесь, что одежду, которую вы стираете, можно стирать в машине, но кроме этого, следует позаботиться о жирном пятне. Если жирное пятно все еще заметно после того, как вы вынули его из стиральной машины, не кладите его в сушилку, так как это навсегда закрепит пятно. Вместо этого продолжайте использовать пищевую соду, чтобы масло впитало ткань одежды. Делайте это столько раз, сколько нужно.

Когда вы закончите, жирное пятно должно исчезнуть. Ваша одежда должна выглядеть как новая. Таким образом, сода и средство для посуды можно описать, как средство для выведения жирных пятен с одежды.

Как избавиться от старых жирных пятен?

Если масляные пятна не застыли, значит, вы успешно научились удалять масляные пятна с одежды. Но если ваше надоедливое масляное пятно все еще на месте после тщательного выполнения подробных действий, скорее всего, вы позволили пятну образоваться.

Хотя это значительно усложняет задачу, пятно все же можно удалить. Просто следуйте этим пошаговым инструкциям.