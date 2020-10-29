Как нарисовать кота: простая инструкция

С помощью всего нескольких простых шагов вы сможете рисовать милого мультяшного кота.

Коты классные. Это факт. Ну и другие животные тоже, но кошки - чистое удовольствие. Следуйте этому простому пошаговому руководству, как нарисовать кошку, и вы быстро научитесь рисовать ее.

С помощью всего нескольких простых шагов вы сможете рисовать милого мультяшного кота, которого могут быстро изобразить как дети, так и взрослые.

Мы оставляем кошку свободной от текстуры, так как существует много разных видов, и таким образом вы можете выбрать свою собственною. Вы можете сделать полосатых, черепаховых, черно-белых, черных или даже розово-зеленых полосатых кошек - мы здесь не для того, чтобы устанавливать правила. Включайте воображение и мяу!

Шаг 1

Начните с рисования овальной формы головы. Она может быть немного квадратной, круглой или даже слегка треугольной.

Шаг 2

Нарисуйте две треугольные формы для ушей и одну треугольную форму для носа. Также можно сделать нос овальным или круглым.

Шаг 3

Сделаем кошачью морду! Нарисуйте две треугольные линии меньшего размера внутри. Сделайте два пятна для глаз. Чтобы нарисовать рот, начните с рисования короткой прямой линии от низа носа вниз. Начиная рядом с этой линией (слева) нарисуйте изгиб рта, опустите его снова и снова, чтобы он встретился с линией, которую вы провели под носом. Продолжайте с другой кривой.

Нарисуйте еще одну кривую под двумя кривыми (посередине).

Шаг 4

Нарисуйте усы.

Также начните рисовать тело. Нарисуйте две изогнутые линии, одну с левой стороны, а другую с правой.

Шаг 5

Нарисуйте ноги. Начните с передних (длинная U-образная форма). Задние лапы необязательны, но вероятно, что они могут дополнить картину.

Шаг 6

Почти готово! Осталось еще несколько деталей. Нарисуйте когти и линию, завершающая живот и хвост.

Поздравляем! Вы только что научились рисовать кошку.

Раскрасьте ее по своему усмотрению.