Как очистить матрас от въевшихся пятен: простые способы

Рекомендуется делать это каждые пару месяцев или чаще/Pixabay

На своем матрасе вы проводите от 6 до 10 часов практически каждый день. За это время пыль, омертвевшие клетки кожи, пот и жир с вашего тела могут попасть на него.

Именно поэтому матрас нуждается в чистке. Главред собрал практические советы о том, как очистить матрас от пятен в домашних условиях и без привлечения профессионалов.

Избавьтесь от пыли

Самый простой способ удалить пыль - использовать пылесос. Рекомендуется делать это каждые пару месяцев или чаще, если кто-то из членов семьи страдает аллергией. Пройдите по верху и по бокам матраса и как можно большей части пружины коробки. Сильно нажмите на пылесос, чтобы удалить пыль с поверхности ткани. Затем используйте щелевой инструмент, чтобы проникнуть в квилтинг, вдоль кромки шва и там, где крепится верхняя часть подушки.

Вы также можете очистить матрас паром. Если у вас есть отпариватель для одежды, подойдите к матрасу, удерживая сопло как можно ближе к ткани, чтобы проникающий пар убил пылевых клещей, скрывающихся у поверхности. Снова пропылесосьте матрас, чтобы удалить их.

Вытрите пятна

Если с вами спят домашние животные или вы любите перекусить в постели, скорее всего, на вашем матрасе могут быть пятна. Если вы решите избавиться от них как можно скорее после того, как они возникнут или как только вы их заметите, они потребуют меньше усилий для удаления. Самый простой способ удалить их - использовать средство для чистки ковров и обивки, разработанное для удаления пятен от домашних животных.

Чтобы использовать его, слегка распылите пятно - или ткань - и промокните пятно, двигаясь от внешнего края к центру, чтобы пятно не распространилось. Поверните ткань в чистое место, поскольку она собирает растворенное пятно, чтобы оно не попало обратно на ткань. Избегайте чрезмерного намокания матраса. Когда пятно исчезнет, ​​протрите область влажной тканью, чтобы сполоснуть и удалить все следы чистящего средства. Промокните пораженный участок сухой тканью и дайте матрасу полностью высохнуть, прежде чем заправлять постель.

Другие средства-пятновыводители стоит взбить в пену, нанести на поверхность матраса и оставить для высыхания. После того, как средство высохнет, удалите остатки порошка с помощью пылесоса.

Если вам повезло, что у вас есть паровой очиститель, который дозирует моющее средство и удаляет пятна с ковра и обивки, обязательно используйте его для очистки матраса . А лучший способ сохранить белый цвет матраса без пятен - это накрыть его съемным наматрасником, который можно регулярно стирать.

Если у вашего матраса желтый оттенок, это, вероятно, из-за накопления пота и масел для тела. Хотя влажную очистку всего матраса сложно провести и вы никогда не захотите полностью пропитать его, вы можете попытаться отбелить его смесью 50/50 (по одной чашке) перекиси водорода и теплой воды плюс 1/4 чайной ложки мягкой жидкости для мытья посуды. Вылейте этот раствор в аэрозольный баллончик и нанесите на поверхность матраса спринт. Втирайте его в ткань мягкой кистью или махровым полотенцем и дайте настояться примерно 30 минут. Снова сбрызните матрас чистой водой для ополаскивания, хорошо промокните, чтобы удалить все следы чистящего средства, и дайте ему полностью высохнуть на воздухе. Для стойких пятен повторите процедуру или добавьте в раствор еще немного перекиси водорода.