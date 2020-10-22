Как очистить стиральную машину: названы способы

Чистку машины следует начинать с очистки выдвижного контейнера для моющего средства. / Фото pixabay.com

Уксус, кристаллы соды (карбонат натрия) и пищевая сода часто используются для избавления от неприятного запаха и накопления моющих средств в стиральных машинах.

Но как правильно чистить стиральную машину? Главред собрал несколько советов, которые вам нужно знать о чистке стиральной машины.

Очистка контейнера

Чистку машины следует начинать с очистки выдвижного контейнера для моющего средства. Для этого нужно использовать чистящее средство и губку, которая поможет впитать старую вонючую воду.

Затем необходимо очистить резиновый обод вашей машины спреем для ванной. Затем добавьте в барабан чашку белого уксуса и ложку бикарбоната соды. После этого нужно запустить цикл отжима и все.

Барабан

Да, вам нужно очистить не только контейнер, а также барабан.

Чтобы очистить машину лимонной кислотой, подготовьте кусочек мягкой ткани и лимонную кислоту. Достаньте из машины всю одежду и запустите ее в холостом режиме. В отделение для стирального порошка насыпьте 100-200 граммов лимонной кислоты. При желании можете сделать это прямо в барабан, эффект будет тот же.

Также можно использовать средство для удаления накипи.

Чтобы очистить стиральную машинку от накипи, можно воспользоваться обычным уксусом. Для этого:

Подготовьте два стакана уксуса. Влейте уксус в отделение для порошка или прямо в барабан. Запустите холостой режим стирки. Выбирайте максимально длительный режим стирки с высокой температурой. Через 10 минут остановите стирку. Через час снова запустите стирку. После этого переведите машину в режим быстрой стирки или полоскания. В конце насухо вытрите все детали мягкой тряпкой.

Очистите снаружи

Очистить стиральную машину снаружи очень просто.

Это очень быстрая работа, которая поможет избавиться от отпечатков пальцев и следов моющего средства в кратчайшие сроки. Большинство людей используют универсальное чистящее средство или смесь уксуса и лимонного сока.

Просто протрите снаружи тряпкой и очистителем, а затем потрите дверь изнутри.

Вы можете использовать старую зубную щетку, чтобы очистить узкие места.