Как очистить стиральную машину: названы способы

Чистку машины следует начинать с очистки выдвижного контейнера для моющего средства.
Уксус, кристаллы соды (карбонат натрия) и пищевая сода часто используются для избавления от неприятного запаха и накопления моющих средств в стиральных машинах.
Но как правильно чистить стиральную машину? Главред собрал несколько советов, которые вам нужно знать о чистке стиральной машины.
Очистка контейнера
Чистку машины следует начинать с очистки выдвижного контейнера для моющего средства. Для этого нужно использовать чистящее средство и губку, которая поможет впитать старую вонючую воду.
Затем необходимо очистить резиновый обод вашей машины спреем для ванной. Затем добавьте в барабан чашку белого уксуса и ложку бикарбоната соды. После этого нужно запустить цикл отжима и все.
Барабан
Да, вам нужно очистить не только контейнер, а также барабан.
Чтобы очистить машину лимонной кислотой, подготовьте кусочек мягкой ткани и лимонную кислоту. Достаньте из машины всю одежду и запустите ее в холостом режиме. В отделение для стирального порошка насыпьте 100-200 граммов лимонной кислоты. При желании можете сделать это прямо в барабан, эффект будет тот же.
Также можно использовать средство для удаления накипи.
Чтобы очистить стиральную машинку от накипи, можно воспользоваться обычным уксусом. Для этого:
- Подготовьте два стакана уксуса.
- Влейте уксус в отделение для порошка или прямо в барабан.
- Запустите холостой режим стирки. Выбирайте максимально длительный режим стирки с высокой температурой.
- Через 10 минут остановите стирку.
- Через час снова запустите стирку.
- После этого переведите машину в режим быстрой стирки или полоскания.
- В конце насухо вытрите все детали мягкой тряпкой.
Очистите снаружи
Очистить стиральную машину снаружи очень просто.
Это очень быстрая работа, которая поможет избавиться от отпечатков пальцев и следов моющего средства в кратчайшие сроки. Большинство людей используют универсальное чистящее средство или смесь уксуса и лимонного сока.
Просто протрите снаружи тряпкой и очистителем, а затем потрите дверь изнутри.
Вы можете использовать старую зубную щетку, чтобы очистить узкие места.