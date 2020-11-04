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Как пить джин: 5 советов от профессионального джинновера

4 ноября 2020, 19:11

Качественный тоник имеет значение.

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Качественный тоник имеет значение/Pixabay

Джин - один из тех алкогольных напитков, которые, как утверждают некоторые ненавистники, могут получить плохую репутацию из-за того, что он "слишком сосновый", резкий или на вкус как чистящая жидкость.

Но на самом деле это один из самых универсальных и захватывающих спиртных напитков, дистиллированный с использованием целого ряда растительных компонентов, которые прекрасно сочетаются в коктейлях с широким спектром ингредиентов.

Как только вы выйдете за рамки типичных ботанических ингредиентов классического лондонского сухого джина, таких как можжевельник, кориандр, корень ангелики и цитрусовых, вы найдете всевозможные экспериментальные "новые" джины, играющие с лемонграссом, пихтой Дугласа или лавандой, и т.д.

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Это пять полезных "правил" с советами экспертов по джину, о которых следует помнить, когда вы будете разбираться с джином. Итак, как правильно пить джин?

1. Попробуйте джин в коктейлях, желательно мартини.

Постоянный джинновер Уайтчепела, Кели Риверс, кое-что знает о том, как пить джин и предлагает несколько советов по поиску "своего" джина: "Попробуйте каждый джин с мартини или несколько нейтральным напитком, чтобы выделить растительные компоненты и посмотреть, на что способен джин. Джин создан для коктейлей - он сочетает в себе, несет в себе и делает коктейль более разнообразным".

2. Может быть, вы захотите выпить джин с тоником или даже джин с колой

Эксперт по джину Дэвид Т. Смит из Англии потратил годы на изучение сотен джинов и их сочетания с различными тониками. По его словам, качественный тоник имеет значение. Но он также говорит: "Тоник всегда должен быть холодным. Если тоник теплый, вся смесь будет более сладкой и менее шипучей".

Он также ручается за смешивание: "Читайте этикетки с тониками и ищите профиль вкуса. Например, если есть тоник с розмарином, вы можете поискать джин, который может работать с розмарином. Или выберите классический лондонский сухой джин, который хорошо сочетается с различными тониками. Есть много других газированных напитков, которые хорошо сочетаются с джином, например, газированная вода и цитрусовые газированные напитки San Pellegrino.

3. При приготовлении коктейлей с джином добавляйте и контрастируйте

В то время как некоторые бармены могут смешивать подобное с подобным (например, свежий розмарин с джином с оттенком розмарина), Риверс рекомендует дополнять и контрастировать. "Цитрусовому джину не нужно больше цитрусовых, так что подумайте, чтобы выделить цитрусовые и дополнить их? То же самое и с цветочным джином. Все любят сочетать узоры в одежде. Почему не сделать этого в напитках?"

4. Не бойтесь пить чистый джин

"Не бойтесь пить чистый джин, - говорит Смит. "В наши дни гораздо больше джинов предназначено для питья в чистом виде. Прошли те времена, когда пить джин было все равно, что пить рождественскую елку". Он объясняет, что сейчас проще, чем когда-либо, найти джин, который мог бы иметь вкус, который вы предпочитаете, любите ли вы корицу или кардамон, цитрусовые или цветочные ноты, "особенно если вы добавляете в смесь джины, выдержанные в бочках". В последние годы увеличилось количество джинов, выдержанных в бочках, особенно из небольших партий дистилляторов в США. В Сан-Франциско, даже экспериментируют с разными бочками, выдерживая джин в бочках для вина совиньон блан или каберне совиньон.

5. Поиграйте с температурой

Если вы хотите сделать еще один шаг вперед в этом деле с джином, Смит упоминает температуру. "Мне нравится смотреть, как температура меняет вкус напитка", - говорит он. "Когда вы замораживаете джин, он меняется", - добавляет он.

алкоголь
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