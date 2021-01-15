Какие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знать

Алименты в 2021 году в Украине - как считать и платить - главные нюансы / bohomaz.com.ua

Алименты в 2021 году в Украине пока что остались без изменений: размер алиментов привязан к прожиточному минимуму (должен быть не менее 50% от этой суммы), а тот изменится лишь в июле и в декабре. Пока что пока суммы замерли на уровне прошлого года.

Впрочем, в Украине уже официально разрешена процедура индексации размера алиментов. Заработали и новые наказания за неуплату алиментов.

Устанавливают размер алиментов, исходя из материального положения ребенка и плательщика алиментов (есть ли у плательщика машина, недвижимость и пр.) и их состояния здоровья. Также суд учитывает, есть ли у плательщика другие дети и нетрудоспособные родственники (то есть кого еще ему нужно содержать).

Играет роль и количество детей:

на 1 ребенка высчитывается 25% от суммы общих доходов;

на 2 детей – 33%;

на 3 и более детей – 50%.

В зависимости от уровня доходов плательщика алиментов – ему могут назначить как 50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов, так и 100-процентный.

50-процентный размер алиментов на одного ребенка пока что остается на уровне 1 декабря 2020 года:

для детей до шести лет это 960,50 грн;

для детей от шести до 18 лет — 1197,50 грн.

Перечисленные суммы – это те суммы, сколько должен платить алименты отец ребенку, если он не работает.

Если алименты установлены в размере 100%, то на одного ребенка полагается:

до шести лет — 1921 грн;

от шести до 18 лет — 2395 грн.

Напомним, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составляет 2189 грн. С 1 июля он составит 2294 грн, а с 1 декабря — 2393 грн.

Выплата алиментов может быть либо добровольной, либо взыскаться принудительно.

Читайте такжеКак правильно подать на развод: главные нюансыДобровольно: человек сам обращается в свою бухгалтерию (по месту работы, выплаты пенсии или стипендии) с соответствующим заявлением. В документе он указывает сумму алиментов или процент отчислений от его зарплаты на алиментные выплаты, а также банковские реквизиты, куда эти алименты перечислять.

Также можно заключить договор о выплате алиментных платежей на ребенка у нотариуса. В случае возникновения задолженности, решать вопрос будет нотариус через исполнительную службу.

Принудительно через суд. Тут случаи бывают разные: возможно придется доказывать отцовство или одну из сторон не устраивает размер алиментных выплат. В случае подачи иска к нему придется приложить:

копию паспорта и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (ИНН);

свидетельство о браке (через суд взымают алименты и партнеры по гражданскому браку – тут вместо свидетельства о браке, скорее всего, придется представлять факты отцовства/материнства ребенка);

свидетельство о рождении детей;

справку органов местного самоуправления, ОСМД, о проживании ребенка вместе с подателем на алименты – а плательщика алиментов отдельно;

справку о доходах с места работы плательщика алиментов – если есть возможность ее предоставить, если нет – эти данные затребует суд.

По закону можно изменитьразмер алиментов (либо по договоренности между родителями, либо через суд – если у одного из них изменилось семейное положение или состояние здоровья) или досрочно прекратить выплаты.

Например, по договоренности между родителями можно прекратить выплаты алиментов – передав ребенку права на недвижимость или иную дорогостоящую собственность (то есть как бы выплатить алименты одним траншем). Такую сделку должен заверить нотариус.

Также прекращаются выплаты на ребенка до 18 лет, если тот вступает в брак. Женатого гражданина (замужнюю гражданку) закон считает дееспособным членом общества, который в алиментах не нуждается.

За неуплату алиментов в Украине:

не выпускают за границу;

не разрешают пользоваться авто, огнестрельным охотничьим, пневматическим и выхолощенным оружием, заниматься охотой.

Что касается вождения машины, здесь есть исключения: если, к примеру, для плательщика алиментов машина – средство заработка или он является инвалидом I или II группы, проходит военную службу.

Обойти запрет на вождение автомобиля могут и те, у кого есть рассрочка или отсрочка уплаты по алиментной задолженности.