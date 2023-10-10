Мамин секрет: для чего собирают крышечки от детского питания

Крышки от детского питания могут найти новое применение в вашей повседневной жизни.

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Крышки от детского пюре: куда применить / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У многих родителей остаются крышки от детского пюре, которые, казалось бы, больше не пригодны к использованию. Однако, эти небольшие пластиковые или железные крышки можно превратить в функциональные и декоративные предметы для дома.

Давайте рассмотрим, какие интересные и полезные вещи можно создать из этих крышек и куда их применить.

Магниты для холодильника

Что нужно сделать: Вставьте магнит на обратную сторону крышки от детского пюре.

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Где использовать: Магниты можно прикрепить к холодильнику и использовать для крепления записок, рецептов или декоративных фотографий.

Органайзер для мелочей

Что нужно сделать: Скрепите несколько крышек в ряд или в столбец, создавая уникальный органайзер.

Где использовать: Этот органайзер можно использовать для хранения булавок, кнопок, мелких бижутерий и других мелочей.

Детские игрушки

Что нужно сделать: Создайте колесо, лото или другие игровые элементы из крышек, добавляя числа или картинки.

Где использовать: Эти игрушки станут отличным развлечением для маленьких детей.

Декоративные свечи:

Что нужно сделать: Разогрейте крышку и поставьте на нее свечу, создавая оригинальные свечи.

Где использовать: Эти свечи можно поставить на стол во время праздников или использовать для романтических вечеров.

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