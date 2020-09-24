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Неожиданно: названы 8 самых грязных мест в доме, о которых вы не догадывались

24 сентября 2020, 21:02

Как правило, вы должны очищать или дезинфицировать эти области один-два раза в день.

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Как правило, вы должны очищать или дезинфицировать эти области один-два раза в день/Pixabay

Несмотря на то, что существует ряд мест в домашнем хозяйстве, которые, несомненно, требуют очистки и дезинфекции - например, туалеты, столешницы и полы, - столько же мест остаются незамеченными.

Часто это участки с высокой степенью прикосновения или места, в которых по своей природе собираются бактерии, грязь и сажа из-за того, как часто они используются.

Как правило, вы должны очищать или дезинфицировать эти области один-два раза в день, - говорит Кэролайн Форте, директор лаборатории бытовой техники и чистящих средств Института надлежащей уборки. Форте говорит, что следующие 8 мест, вероятно, потребуют вашего внимания.

Дверные ручки

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Это может показаться очевидным, но как часто вы действительно чистите дверные ручки? Самый простой способ решить эту проблему: вытрите видимую пыль сухой тканью. Сделайте пенистый раствор, протрите ручки и смойте средство. Удалите все оставшиеся бактерии с помощью дезинфицирующего средства.

Выключатели

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько раз вы включаете и выключаете свет? (Ответ: много - особенно если дети любят оставлять их включенными, а вы всегда их выключаете.) Чтобы избавиться от всей этой грязи, регулярно протирайте выключатели света салфеткой.

Смесители

Подумайте обо всех вещах, к которым вы прикасаетесь, прежде чем включать кран. Начните с предпочтительного чистящего средства, затем продезинфицируйте его. Дайте ему постоять пять минут, затем протрите тканью из микрофибры.

Пульт дистанционного управления

Практически все трогают пульты дистанционного управления, будь то телевизор или потолочный вентилятор. Чтобы очистить их, начните с извлечения батарей и закройте крышку. Затем смочите ткань чистящим средством и проведите по всему пульту, уделяя особое внимание промежуткам между кнопками. Для любых узких канавок используйте ватный тампон - только будьте осторожны, чтобы жидкость не попала на элементы управления.

Если между кнопками застряли какие-то крошки, осторожно удалите их зубочисткой. Наконец, вытрите пульт безворсовой тканью и замените батарейки. Вуаля! Вы готовы к вечеру кино.

Перила

Вы, вероятно, касаетесь перил каждый раз, когда поднимаетесь и спускаетесь по лестнице. Чтобы продезинфицировать, вытрите всю видимую пыль и мусор и нанесите дезинфицирующее средство на верхнюю часть, боковые стороны и любые другие области, которые могут захватывать руки.

Электроника

Электроника сложна, потому что требует особого внимания, чтобы избежать перегрузки панелей управления и повреждения машин. ЖК-экраны также требуют особого внимания, поскольку определенные чистящие средства могут нанести непоправимый ущерб. Всегда проверяйте руководство пользователя - если у вас его нет, производители часто размещают эту информацию на своих веб-сайтах.

В целом, тем не менее, вы можете безопасно очистить места, вызывающие сильное касание, такие как клавиатура или мышь, сбрызнув ткань чистящим средством, а затем протерев.

Ручки шкафа

Подумайте о том, к чему вы чаще всего прикасаетесь на кухне и в ванной. Скорее всего, это ручки вашего шкафа. Осмотрите эти участки, удалив жир или грязь с ручек мыльной водой, затем промойте и высушите. Убивайте бактерии и микробы с помощью дезинфектора, оставьте на пять минут, затем отполируйте салфеткой из микрофибры до блеска.

Мусорные ведра

В ваши мусорные ведра попадает всевозможная мерзость, но как часто вы на самом деле останавливаетесь, чтобы вымыть мусорное ведро? Чтобы избавиться от грязи, промойте банку и все съемные пластиковые вкладыши теплой мыльной водой. Затем промойте, высушите и опрыскайте со всех сторон дезинфицирующим спреем.

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