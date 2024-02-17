Он есть дома у всех: ингредиент, который продлит жизнь цветов на День святого Валентина

Повторная обрезка стеблей и частое добавление подкормки или консервантов помогут цветам продержаться дольше.

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Как продлить жизнь цветов в вазе / Коллаж Главред, фото flickr (Paul & Hien Brown, Mark Oakley)

Романтические букеты выглядят потрясающе, но, к сожалению, они не так долговечны, как хотелось бы. Эксперты по садоводству утверждают, что использование спирта может помочь вашей композиции сохраниться дольше.

После самого романтичного дня в году многие влюбленные пары, те, у кого есть тайные поклонники или влюбленные, а также те, кто встречает День святого Валентина, получат букеты цветов от тех, кто им дорог. Хотя букет, несомненно, выглядит красиво, традиционные цветы для Дня святого Валентина, такие как розы, обычно долго не хранятся.

Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы они прослужили дольше. Эксперты по садоводству предложили свои лучшие советы, как сохранить ваши потрясающие цветы надолго, пишет Mirror.

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Как сделать так, чтобы цветы дольше простояли

Крис Боннетт из GardeningExpress.co.uk сказал: "К сожалению, срезанные цветы не вечны, поэтому, чтобы продлить их жизнь, позаботьтесь о том, чтобы правильно ухаживать за цветами".

"Просто поставить цветы в воду недостаточно, если вы хотите, чтобы они прослужили дольше, важно также подрезать стебли, регулярно менять воду и подкармливать их цветочным питанием", - добавил он.

Эксперт по садоводству сказал, что для начала нужно обрезать стебли и листья, а затем поставить их в чистую вазу с водой. Начните с чистой вазы, чтобы предотвратить рост бактерий. Вымойте вазу водой с мылом, прежде чем ставить в нее цветы. Ваза должна быть наполовину заполнена теплой водой, так как холодная вода может шокировать цветы.

Эксперт Крис также сказал, что убить бактерии поможет добавление в воду обычного ингредиента - водки.

Он пояснил: "Люди, возможно, удивятся, но добавление водки в воду также может сохранить свежесть ваших цветов на более длительный срок, удалив все нежелательные бактерии со стеблей.

Другие факторы, такие как тип вазы, в которой мы их держим, температура помещения и воды, также влияют на долговечность ваших прекрасных цветов. Добавление ложки водки в воду также может действовать как антибактериальное средство и способствовать общему здоровому росту. Она также замедляет выработку этилена - газа, который вызывает увядание цветов.

Эксперт по садоводству добавляет, что повторная обрезка стеблей и частое добавление подкормки или консервантов помогут цветам продержаться дольше. Также важно обращать внимание на то, где вы ставите вазу, держать цветы подальше от источников тепла и сквозняков.

Срезанные цветы процветают в прохладной среде, поэтому лучше всего держать их подальше от прямых солнечных лучей. Также не стоит ставить цветы вблизи источников тепла, вентиляторов или сквозняков.

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