Пышное цветение гарантировано: чем подкормить орхидеи для лучшего роста

Как правильно подкармливать орхидеи - есть много методов и советов, как улучшить цветение цветов. Однако не все они действенны. Блогер-садовод Анастасия в своем Instagram, которая коллекционирует орхидеи и имеет уже более 150 видов, советует подкармливать цветы проверенными удобрениями.
Как часто нужно поливать орхидею
Известно, что в природе орхидеи впитывают воду из влажного воздуха, или во время сезона дождей. Таким образом, корни никогда не высыхают. Для орхидей важно поливать - редко, но обильно. Перед тем как снова поливать цветы, то стоит обратить внимание на высыхание субстрата. Определить это очень легко: почва стала светлой и легкой, а корни - серыми.
Садовница советует также опрыскивать молодые орхидеи, или которые надо реанимировать. Она делает слабый раствор из аминокислот, мегафола, или из Peters Professional "foliar feed".
"Стоит делать это в вечернюю пору, когда солнце уже зашло. Для орхидей, которые обладают малым количеством корней и листьев - это основной способ получить питательные вещества", - отметила Анастасия.
Какая лучшая подкормка для орхидей: народные методы
- Некоторые хозяева используют народные методы для подкормки цветов. Например, сладкая вода - является очень полезной орхидеям. От нее цветы очень красиво растут. Рецепт достаточно прост: в 500 мл воды нужно развести 1 столовую ложку сахара и можно поливать растение.
- Также сладкое удобрение можно сделать с помощью меда. Он также хорошо стимулирует цветение цветов и рост растения. Для раствора стоит взять 1/3 часть чайной ложки меда и добавить в 250 мл теплой воды.
- Если вы выпили чай или кофе, то остатки не спешите выбрасывать. Интересный совет от любителей орхидей - стоит подсыпать чай или кофе в горшок. Также можно приготовить слабый настой и подливать орхидеи.
Что боятся орхидеи
Сначала, как орхидея появилась в вашем доме, она должна быть в темном месте, где на нее не будут попадать прямые солнечные лучи.
Также орхидее противопоказана пересадка. Исключение из правил, если в горшке есть сфагнум, то лучше поговорить с продавцом о мохе.
Важно знать, что первое время орхидею вообще не должны окружать другие растения. Со временем можно будет присоединить цветы к остальным вазонам. Однако, орхидеи любят себе подобных.
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