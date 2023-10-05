Пышное цветение гарантировано: чем подкормить орхидеи для лучшего роста

Чем поливать орхидею для пышного цветения - блогерша, которая имеет около 150 орхидей в коллекции, рассказала полезные советы.

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Чем поливать орхидею во время цветения / коллаж: Главред, фото: instagram / juliet_orchids, instagram / vip_orhidea

Как правильно подкармливать орхидеи - есть много методов и советов, как улучшить цветение цветов. Однако не все они действенны. Блогер-садовод Анастасия в своем Instagram, которая коллекционирует орхидеи и имеет уже более 150 видов, советует подкармливать цветы проверенными удобрениями.

Как часто нужно поливать орхидею

Известно, что в природе орхидеи впитывают воду из влажного воздуха, или во время сезона дождей. Таким образом, корни никогда не высыхают. Для орхидей важно поливать - редко, но обильно. Перед тем как снова поливать цветы, то стоит обратить внимание на высыхание субстрата. Определить это очень легко: почва стала светлой и легкой, а корни - серыми.

Садовница советует также опрыскивать молодые орхидеи, или которые надо реанимировать. Она делает слабый раствор из аминокислот, мегафола, или из Peters Professional "foliar feed".

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"Стоит делать это в вечернюю пору, когда солнце уже зашло. Для орхидей, которые обладают малым количеством корней и листьев - это основной способ получить питательные вещества", - отметила Анастасия.

Какая лучшая подкормка для орхидей: народные методы

Некоторые хозяева используют народные методы для подкормки цветов. Например, сладкая вода - является очень полезной орхидеям. От нее цветы очень красиво растут. Рецепт достаточно прост: в 500 мл воды нужно развести 1 столовую ложку сахара и можно поливать растение.

Также сладкое удобрение можно сделать с помощью меда. Он также хорошо стимулирует цветение цветов и рост растения. Для раствора стоит взять 1/3 часть чайной ложки меда и добавить в 250 мл теплой воды.

Если вы выпили чай или кофе, то остатки не спешите выбрасывать. Интересный совет от любителей орхидей - стоит подсыпать чай или кофе в горшок. Также можно приготовить слабый настой и подливать орхидеи.

Что боятся орхидеи

Сначала, как орхидея появилась в вашем доме, она должна быть в темном месте, где на нее не будут попадать прямые солнечные лучи.

Также орхидее противопоказана пересадка. Исключение из правил, если в горшке есть сфагнум, то лучше поговорить с продавцом о мохе.

Важно знать, что первое время орхидею вообще не должны окружать другие растения. Со временем можно будет присоединить цветы к остальным вазонам. Однако, орхидеи любят себе подобных.

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