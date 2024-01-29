Что нельзя замораживать в морозильной камере: ответ удивит каждого

Что можно заморозить на зиму и какие продукты опасно отправлять в морозильную камеру - узнайте в материале Главреда.

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Что нельзя замораживать / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что можно заморозить из еды, чтобы упростить приготовление блюд каждый день. Прежде чем оставлять приготовленные блюда в морозильной камере, стоит сделать все правильно, чтобы в будущем замороженная еда не потеряла свои вкусовые качества. Прежде всего - морозильная камера должна быть чистой и не иметь различных посторонних запахов, ведь пища потом может изменить свой запах и вкус.

Евгений Клопотенко рассказал секреты замораживания пищи. Шеф-повар отметил, что нужно хранить блюда в морозильной камере не более месяца. Чем быстрее вы съедите блюда, тем лучше почувствуете их вкусовые качества.

Какие продукты нельзя замораживать

Категорически нельзя отправлять в морозильную камеру листья салата. Из-за замораживания листья превратятся в кашу, которую уже никто не захочет есть.

Нельзя замораживать молоко, сметану и йогурт. После их размораживания эти продукты могут просто расслоиться, набраться водой и не будут иметь вкуса.

Не стоит замораживать картофель, ведь он может стать мягким и будет иметь неприятный вкус. Хотя, некоторые люди замораживают картофель, предварительно нужно его обмыть, почистить и нарезать кусочками и немного отварить.

Все замораживают мясо, однако стоит правильно это делать. Ни в коем случае нельзя размораживать мясо несколько раз. Когда вы размораживаете мясо, то в нем начинают размножаться бактерии. Чтобы избежать опасности от повторного размораживания мяса, стоит раскладывать его в небольшом количестве по разным пакетам.

Категорически запрещено класть в морозильную камеру газированные напитки в банках и бутылках. Во время замораживания вода в емкости расширяется и может лопнуть или даже взорваться.

Нельзя замораживать овощи и фрукты, которые содержат в себе большое количество воды. После размораживания станут мягкими и водянистыми. Больше всего пострадать от замораживания могут цитрусовые, огурцы, редис, арбуз и дыня.

Твердые сыры прекрасно замораживаются, однако, после размораживания они могут стать хрупкими и потерять свой вкус, к тому же будут разламываться на мелкие кусочки.

Почему нельзя замораживать хлеб

В основном считается, что не стоит замораживать хлеб, ведь из-за этого может измениться структура крахмала и вкус, а сам хлеб хуже усваивается. Замороженный хлеб действительно переваривается медленно и может вызвать более мягкий рост уровня сахара в крови, чем свежий хлеб. Поэтому, это даже снижает риск развития сахарного диабета у людей.

Если вы хотите заморозить хлеб, тогда лучше перед тем, как отправлять его в морозильную камеру, лучше порезать его на кусочки и завернуть их в фольгу, или пищевую пленку. Это нужно делать, чтобы хлеб не имел доступа к воздуху.

Также стоит правильно размораживать хлеб, чтобы сохранить его вкус. Лучше делать это при комнатной температуре. Достаньте его из морозилки и оставьте на 3-4 часа, не снимая обертки. Также можно разморозить хлеб в духовке при температуре 175°С, чтобы получить хрустящую корочку.

Смотрите видео о том, какие продукты нельзя хранить в холодильнике:

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