Девушка заморозила кефир и показала, во что он превратился после разморозки

Главред расскажет, как сделать крем-сыр из кефира, не прилагая практически никаких усилий.

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Как сделать крем сыр в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скриншот

Крем-сыр - самостоятельный продукт, который также можно использовать в приготовлении различных блюд. Однако его можно не только купить, но и сделать самостоятельно. Мы покажем на примере опыта блогера, как в домашних условиях сделать крем-сыр.

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Как сделать крем-сыр в домашних условиях

Девушка в ТикТок на собственном опыте показала простой и удивительный способ, как сделать крем-сыр из кефира.

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Для этого вам понадобится:

две упаковки кефира

марля

миска

морозильная камера

Две пачки кефира необходимо полностью заморозить, после чего достать из морозильной камеры и снять обвертку. Лед из кефира необходимо положить на марлю и в миску, чтобы сыворотка стекала в миску, а масса оставалась в марле.

Подробнее о том, как сделать крем-сыр смотрите в видео:

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