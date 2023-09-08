Девушка заморозила кефир и показала, во что он превратился после разморозки

Крем-сыр - самостоятельный продукт, который также можно использовать в приготовлении различных блюд. Однако его можно не только купить, но и сделать самостоятельно. Мы покажем на примере опыта блогера, как в домашних условиях сделать крем-сыр.
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Как сделать крем-сыр в домашних условиях
Девушка в ТикТок на собственном опыте показала простой и удивительный способ, как сделать крем-сыр из кефира.
Для этого вам понадобится:
- две упаковки кефира
- марля
- миска
- морозильная камера
Две пачки кефира необходимо полностью заморозить, после чего достать из морозильной камеры и снять обвертку. Лед из кефира необходимо положить на марлю и в миску, чтобы сыворотка стекала в миску, а масса оставалась в марле.
Подробнее о том, как сделать крем-сыр смотрите в видео:
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