Ты удивишься, насколько это просто: 2 продукта, которые пожалеют кошелек и сделают кожу сияющей, как у Хейли Бибер

Лайфхак очень прост, но для этого понадобится ваша косметичка.

https://glavred.info/lifehack/ty-udivishsya-naskolko-eto-prosto-2-produkta-kotorye-pozhaleyut-koshelek-i-sdelayut-kozhu-siyayushchey-kak-u-heyli-biber-10513813.html Ссылка скопирована

Секреты красоты Хейли Бибер / Коллаж Главред, фото Instagram (haileybieber), flickr (jpellgen (@1179_jp))

Многие девушки и женщины хотят, чтобы их кожа сияла, например, как у голливудской звезды Хейли Бибер. Но для того чтобы это сделать, не нужно покупать дорогую косметику. Одна девушка в TikTok расскрыла секрет того, что нужно делать, чтобы кожа красиво блестела.

Как придать коже сияния: секрет Хейли Бибер

"Все мы хотим добиться того самого эффекта свечения кожи, как у Хейли Бибер. Я узнала ее секрет. Он не в сияющей базе, которые стоят кучу денег. Теперь можно их просто выбросить", - говорит авторка видео Дарья.

Для того, чтобы сделать лицо сияющим, понадобится лишь два экономных средства. Возьмите обычный увлажняющий крем, которым пользуетесь, и добавьте жидкий хайлайтер и смешайте косметику. После этого нанесите тонким шаром полученное средство и оцените, как засияло ваше лицо.

видео дня

Учтите, что такой лайфхак не стоит использовать, если у вас есть акне или же другие заболевания кожи.

Смотрите, как придать коже сияния:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.