Ты удивишься, насколько это просто: 2 продукта, которые пожалеют кошелек и сделают кожу сияющей, как у Хейли Бибер

Многие девушки и женщины хотят, чтобы их кожа сияла, например, как у голливудской звезды Хейли Бибер. Но для того чтобы это сделать, не нужно покупать дорогую косметику. Одна девушка в TikTok расскрыла секрет того, что нужно делать, чтобы кожа красиво блестела.
Как придать коже сияния: секрет Хейли Бибер
"Все мы хотим добиться того самого эффекта свечения кожи, как у Хейли Бибер. Я узнала ее секрет. Он не в сияющей базе, которые стоят кучу денег. Теперь можно их просто выбросить", - говорит авторка видео Дарья.
Для того, чтобы сделать лицо сияющим, понадобится лишь два экономных средства. Возьмите обычный увлажняющий крем, которым пользуетесь, и добавьте жидкий хайлайтер и смешайте косметику. После этого нанесите тонким шаром полученное средство и оцените, как засияло ваше лицо.
Учтите, что такой лайфхак не стоит использовать, если у вас есть акне или же другие заболевания кожи.
Смотрите, как придать коже сияния:
@dashka.terr вы знали об этом??? #косметика#макияж#хейлибибер#сияющиймакияж#charlottetilbury♬ оригинальный звук - Daria ?
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