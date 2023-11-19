Учитель кулинарной школы рассказала, как сварить сливочное пюре без капли воды: вот ее секрет

Гуру кулинарии объяснила, почему не стоит делать пюре на воде, ее слова вас удивят.

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Как приготовить пюре на молоке / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (177milkstreet), YouTube (Tasty Food)

Картофельное пюре - довольно стандартное блюдо, но приготовить из него блюдо, которое заставит обедающих жаждать второй порции, удается редко. На счастье, гуру кулинарии Розмари Гилл, которая преподает в одной из американских кулинарныш школ, рассказала секрет успешного приготовления картофельного пюре без воды, пишет Mirror.

Как приготовить пюре - лайфхак

Чтобы приготовить легкое и пушистое пюре, о котором все мечтают, вам не потребуется особых кулинарных навыков, чтобы попробовать сделать это самостоятельно.

Розмари Гилл показала одну распространенную вещь, которая мешает домашним поварам, когда дело доходит до приготовления пюре.

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"Варите картофельное пюре в молоке, а не в воде! Картофель, как и макароны, при варке выделяет крахмал в жидкость. В случае с макаронами необходимо сохранить часть этой жидкости, чтобы придать соусу блеск и связать его с лапшой. В картофельном пюре варка в молоке и сохранение этой крахмальной жидкости придает картофелю естественную сливочность и позволяет обойтись без сливок", - советует Розмари.

Демонстрируя в ролике свою собственную порцию, она продолжила: "Картофель, как и макароны, выделяет крахмал в жидкость при варке. Он становится жидким золотом, позволяя нам получить пышное, шелковистое, сливочное картофельное пюре. Когда вы выливаете воду, в которой варится картофель, вы убираете весь этот крахмал, а значит, тратите его впустую".

К восторгу тех, кто не любит возиться с мытьем посуды, Розмари рассказала, что делает картофельное пюре прямо в кастрюле, без миксера. Эта хитрость пришлась по душе ее подписчикам, один из которых одобрительно сказал, что уже много лет готовит картофель именно так, и все всегда спрашивают, как у него получается такой вкусный картофель.

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