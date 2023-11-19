Учитель кулинарной школы рассказала, как сварить сливочное пюре без капли воды: вот ее секрет

Картофельное пюре - довольно стандартное блюдо, но приготовить из него блюдо, которое заставит обедающих жаждать второй порции, удается редко. На счастье, гуру кулинарии Розмари Гилл, которая преподает в одной из американских кулинарныш школ, рассказала секрет успешного приготовления картофельного пюре без воды, пишет Mirror.
Как приготовить пюре - лайфхак
Чтобы приготовить легкое и пушистое пюре, о котором все мечтают, вам не потребуется особых кулинарных навыков, чтобы попробовать сделать это самостоятельно.
Розмари Гилл показала одну распространенную вещь, которая мешает домашним поварам, когда дело доходит до приготовления пюре.
"Варите картофельное пюре в молоке, а не в воде! Картофель, как и макароны, при варке выделяет крахмал в жидкость. В случае с макаронами необходимо сохранить часть этой жидкости, чтобы придать соусу блеск и связать его с лапшой. В картофельном пюре варка в молоке и сохранение этой крахмальной жидкости придает картофелю естественную сливочность и позволяет обойтись без сливок", - советует Розмари.
Демонстрируя в ролике свою собственную порцию, она продолжила: "Картофель, как и макароны, выделяет крахмал в жидкость при варке. Он становится жидким золотом, позволяя нам получить пышное, шелковистое, сливочное картофельное пюре. Когда вы выливаете воду, в которой варится картофель, вы убираете весь этот крахмал, а значит, тратите его впустую".
К восторгу тех, кто не любит возиться с мытьем посуды, Розмари рассказала, что делает картофельное пюре прямо в кастрюле, без миксера. Эта хитрость пришлась по душе ее подписчикам, один из которых одобрительно сказал, что уже много лет готовит картофель именно так, и все всегда спрашивают, как у него получается такой вкусный картофель.
Смотрите, как приготовить пюре:
@177milkstreet Simmer your mashed potatoes in milk, not water! Potatoes are like pasta, in that they leach starches into their cooking liquid. In the case of pasta, you want to reserve some of that liquid to give sauce a luscious shine and bind it to the noodles. In mashed potatoes, cooking in milk, and preserving that starchy liquid, gives your potatoes a natural creaminess and allows you to skip the weighty heavy cream. #MilkStreetCookingSchool director Rosie Gill demonstrates. #milkstreet#milkstreetrecipes#milkstreetsides#sidesrecipes#thanksgiving#thanksgivingrecipes#potatoes#potatorecipes#mashedpotatoes#mashedpotatorecipes#vegetables#milkstreetrecipes#holiday#holidayrecipes#food#cooking#easyrecipes♬ original sound - Milk Street
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