Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах

Как принимать йодид калия во время радиации / torange.biz

В Украине полным ходом идет война, гибнут наши солдаты и мирные жители. Кровавый диктатор Владимир Путин аннексировал часть Украины и угрожает ядерным оружием.

Главред разбирался, для чего в военное время нужен калия йодид и как его правильно принимать.

По информации медиков, йодид калия устраняет дефицит йода в организме человека, это нужно для того, чтобы нормализировать синтез гормонов щитовидки (Т3) и тироксина (Т4). Кроме этого, он приводит в норму показатели соотношения гормонов Т3/Т4, угнетая синтез тиреоидных гормонов.

Какие показания к применению

Йодид калия, как препарат, который содержит много йода, назначат в следующих случаях:

помутнение хрусталика, роговицы, а также стекловидного тела

кровоизлияние в оболочки глаз

атеросклероз сосудов глазного яблока

при грибковом поражении роговицы и век

Также йодид калия настоятельно рекомендуют применять один раз в случае ядерного взрыва. Он не защищает от радиации, но значительно уменьшает количество атомов радиоактивного йода, которые поглощает щитовидка. Важно помнить – прием этого лекарства от других видов облучения абсолютно не имеет никакой эффективности.

Йодин калия противопоказан людям старше 40 лет, ведь после достижения этого возраста щитовидная железа уже почти не накапливает радиоактивный йод. Поэтому от его употребления может быть намного больше вреда, чем пользы.

Как принимать йодид калия / фото ТСН

Йодид калия как пить при радиации

Дозировка препарата – таблетки 200 мкг, принимаются единоразово в следующих дозах:

новорожденные и дети: 50-100 мкг йода в день;

подростки и взрослые: 100-200 мкг йода в день;

при беременности и в период грудного вскармливания: 150-200 мкг.

Йодид калия запрещено принимать как меру профилактики на случай ЧС, а только по указанию Минздрава. Эффективность препарата напрямую зависит от времени его приема – от не менее 24 часов и до 2 часов после попадая радиоактивного йода в организм человека. Также, по словам врачей, стоит применять препарат вплоть до 8 часо после предполагаемого радиоактивного облучения. К сожалению, прием препарата более чем через сутки, никакой защиты уже не обеспечит.

Повторный примет йодида калия разрешён только в случае повторного облучения, отсутствии возможности употреблять незараженные продукты питания и воду, при невозможности эвакуации населения с места ядерной катастрофы.

Кому запрещено повторно применять препарат

Йодид калия запрещено принимать корящим мамам и беременным женщинам, а также людям, старше 60 лет.

Побочные эффекты от йодида калия

Негативные последствия после применения препарата могут возникнуть у людей с заболеваниями щитовидки, а также у лиц старшего и пожилого возраста.

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