1+1 Украина покажет авантюрную мелодраму "Никто не идеален" с Артуром Логаем в главной роли

Звездный состав и захватывающий сюжет уже совсем скоро погрузит зрителей в нетривиальные приключения главной героини.

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Премьера авантюрной мелодрамы "Никто не идеален" на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Уже этой весной на 1+1 Украина состоится премьера авантюрной мелодрамы "Никто не идеален". В новом сериале зрители увидят звезд сериалов 1+1 Украина Валерию Ходос, Алексея Нагрудного, Анатолия Тихомирова. Главные роли сыграли молодая украинская актриса Татьяна Злова и известный по проекту "Моя любимая Страшко" и победитель "Танцев со звездами" Артур Логай. История расскажет о девушке, которая стремится к справедливой мести, чтобы восстановить правду о своей семье.

Накануне своего 18-летия Саша приезжает в дом своего дяди, чтобы вступить в права наследницы и получить свою половину семейного бизнеса. Однако ее ожидания на теплый и радостный прием оказывается иллюзией. Приезд Саши становится причиной окончания спокойной жизни дома, раскрытием тайн прошлого и началом новой истории любви. Некоторые члены семьи готовы на все, чтобы избавиться от нежелательной гостьи. Однако девушка не отступится. Она разрабатывает свой план игры, направленный на месть обидчикам, раскрытие тайн семьи, восстановление правды.

Производством сериала занималась Art Forms Production по заказу телеканала 1+1 Украина. Продюсеры от 1+1 Украина - Инна Кондратюк, Олеся Пазенко. Главный продюсер и автор сценария - Татьяна Гнедаш, режиссер - Алина Чеботарева, оператор-постановщик - Константин Воробьев.

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Не пропустите премьеру новой авантюрной мелодрамы "Никто не идеален" уже этой весной на 1+1 Украина.

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