Перші Ластівки: 3 серия и 4 серия смотреть онлайн

Перші Ластівки 3 серия 4 серия онлайн / Новий Канал

Новые 3 и 4 серия сериала Перші Ластівки вышли в 22:00 на Новом Канале. Таинственный Друг сводит с ума и шантажирует школьников, а некоторых даже доводит до самоубийства. Команда ластівок пополняется, и Друг играет в очень страшные игры тем временем полиция ищет их - перші ластівки перед суицидом.

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В третье и четвертой сериях команда ластівок пополняется - после смерти Полины, к Кате, Феде, Нику присоединяется Лера. Мать Полины делает страшную вещь, а в школе Ника и компанию ждут большие проблемы.

Перші Ластівки 3 серия смотреть онлайн промо и описание сюжета

Дети несмотря на страшную правду стараются делать вид, что ничего не случилось, только теперь из жизнь ад не только дома. Именно в этой серии показывают, какие проблемы у других детей. Например, как заметила Катя, Лера принимает наркотики - и не от хорошей жизни. Ее отношения с мамой - как и Польши и Германии перед Второй мировой. Лера тоже страдает дома.

Тем временем Макарова, которая не получила ответов от одноклассников Полины, перешла к соцсетям и нашла там вещи, которые могут стать причиной для беспокойства, и не только полиции и родителей, но и одноклассников Полины.

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Сериал Первые Ласточки 3 серия смотреть онлайн - 20-11-2019:

Перші Ластівки 4 серия смотреть онлайн промо и описание сюжета

Федя пострадал от Друга - он слил фото, на котором тот лежит рядом с Денисом, который пришел в ярость. Друг угрожает ему, что все узнают о его сексуальной ориентации, если он не сбросит Фаркаш с крыши.

Нику же приходит письмо с деньгами. Сумму обещают увеличить, если он сбросит Леру с крыши. Если Ник не поддался, то Федя повез Леру на крышу, и намеревался убить.

Оказывается, что она тоже Ластівка.

Тем временем, у Кати день рождения, и друзья решают устроить ей приятное, сделав хороший день рождения. Но Друг тоже не дремлет, и превращает праздник в ужас.

Тем временем, Макарова получает результаты вскрытия и узнает про таблетки Полины и про беременность.

У мамы Полины тоже есть что скрывать, и есть что поведать.

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Сериал Первые Ласточки 4 серия смотреть онлайн - 20-11-2019:

Напомним, новые серии сериала Сериал Первые Ласточки выходят с 19 ноября с понедельника по пятницу в 22:00 на Новом Канале.