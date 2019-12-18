Lostfilm заблокирован: почему не работает Лостфильм

LostFilm / скриншот

Торрент-треккер LostFilm.TV не работает в России. Решение о блокировке принял Московский городской суд после обращения Warner Bros. из-за размещения на сайте серий нового сезона сериала Супергерл.

Сайт LostFilm.TV заблокировали из-за сериала Супергерл, права на который принадлежат Warner Bros, уточняют в решении суда.

Помимо этого сайта, корпорация подала иски к filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net, которые, вероятно, будут заблокированы в ближайшее время.

А пока что россияне ищут новый способ, как зайти на лостфильм.

LostFilm — крупный торрент-трекер с популярными зарубежными сериалами. Роскомнадзор уже вносил отдельные страницы в реестр запрещенных сайтов, однако теперь суд постановил заблокировать весь домен.

Напомним, 5 сезон Супергерл вышел 6 сентября 2019. Трекер лостфильм незаконно транслировал его в России с возможностью скачать серии.