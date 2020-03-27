Castlevania 4 сезон - дата выхода и трейлер

Netflix официально подтвердил, что продлил сериал Castlevania на 4 сезон. Что будет в новом сезона и кто появится в новом сезоне - читай на Главреде.
Телесервис официально продлил сериал Castlevania на 4 сезон. Успех 3 сезона оказался достаточным для того, чтобы мультипликаторы взялись за 4 сезон.
Castlevania оказалась одной из самых успешных экранизаций игр на Netflix, и после того, как поклонники сериала в течении почти что месяца засыпали создателей запросами о 4 сезоне, дали наконец ответ.
На твиттере Netflix появился тизер 4 сезона с подтверждением продолжения сериала.
В коротком ролике показано, как Айзек вызывает из сундука свое магическое зеркало
Castlevania 4 сезон - сюжет
В 4 сезоне сериала Castlevania станет наконец известно, выбрался ли Дракула из Ада со своей женой, а также, что произойдет с Алукардом, который постепенно начал идти путем отца.
Тревор Бельмонд и Сифа чудом спаслись из деревни, где бывшие монахи поклонялись дьяволу, и пытались вернуть Дракулу в мир живых. Теперь они будут путешествовать по рекомендациям Тревора.
Гектор сменил доброго господина на настоящее рабство у подруг-вампирш в Штирии, а Айзек собрал достаточную армию, чтобы уничтожить вампирш Штирии.
Castlevania 4 сезон актеры и роли
- Ричард Армитидж — Тревор Бельмонт
- Джеймс Кэллис — Адриан Алукард Цепеш, дампир
- Грэм Мактавиш — Влад Дракула Цепеш
- Алехандра Рейносо — Сифа Белнадес
- Мэтт Фрюэр — Архиепископ
- Эмили Суоллоу — Лиза Цепеш
- Адетокумбох М’Кормак — Айзек
- Тео Джеймс —Гектор
- Джейми Мюррей — Кармилла
- Джессика Браун — Ленор
- Ясмин Аль Массри — Стрига
3 сезон сериала Castlevania вышел 5 марта и набрал высочайшие оценки на IMDB - всего пара серий получила рейтинг 8.1, остальные набрали вплоть до 9,6 баллов.
Ранее Marvel открыли сюжет предстоящего сериала Локи, производство которого было приостановлено из-за коронавирусной инфекции.