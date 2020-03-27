Castlevania 4 сезон - дата выхода и трейлер

Castlevania 4 сезон - дата выхода / Netflix

Телесервис официально продлил сериал Castlevania на 4 сезон. Успех 3 сезона оказался достаточным для того, чтобы мультипликаторы взялись за 4 сезон.

Castlevania оказалась одной из самых успешных экранизаций игр на Netflix, и после того, как поклонники сериала в течении почти что месяца засыпали создателей запросами о 4 сезоне, дали наконец ответ.

На твиттере Netflix появился тизер 4 сезона с подтверждением продолжения сериала.

В коротком ролике показано, как Айзек вызывает из сундука свое магическое зеркало

Castlevania 4 сезон - сюжет

В 4 сезоне сериала Castlevania станет наконец известно, выбрался ли Дракула из Ада со своей женой, а также, что произойдет с Алукардом, который постепенно начал идти путем отца.

Тревор Бельмонд и Сифа чудом спаслись из деревни, где бывшие монахи поклонялись дьяволу, и пытались вернуть Дракулу в мир живых. Теперь они будут путешествовать по рекомендациям Тревора.

Гектор сменил доброго господина на настоящее рабство у подруг-вампирш в Штирии, а Айзек собрал достаточную армию, чтобы уничтожить вампирш Штирии.

Castlevania 4 сезон актеры и роли

Ричард Армитидж — Тревор Бельмонт

Джеймс Кэллис — Адриан Алукард Цепеш, дампир

Грэм Мактавиш — Влад Дракула Цепеш

Алехандра Рейносо — Сифа Белнадес

Мэтт Фрюэр — Архиепископ

Эмили Суоллоу — Лиза Цепеш

Адетокумбох М’Кормак — Айзек

Тео Джеймс —Гектор

Джейми Мюррей — Кармилла

Джессика Браун — Ленор

Ясмин Аль Массри — Стрига

3 сезон сериала Castlevania вышел 5 марта и набрал высочайшие оценки на IMDB - всего пара серий получила рейтинг 8.1, остальные набрали вплоть до 9,6 баллов.

Ранее Marvel открыли сюжет предстоящего сериала Локи, производство которого было приостановлено из-за коронавирусной инфекции.