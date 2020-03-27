Сериал Локи: сюжет и список актеров

Сериал Локи - актеры и роли, сюжет / Marvel

Сериал Локи от Marvel не выйдет в 2021 году, как предполагалось. Но в качестве утешения, шоуранер сериала раскрыл его сюжет и планы на проект.

Сериал должен был раскрыть взаимоотношения Локи с неким агентством по обеспечению порядка во времени, сообщает Майкл Уолдрон Comoc Book.

События сериала про немертвого Локи развернутся, когда он украл Тессаракт в прошлом Мстителей, и пропал в неизвестном направлении.

Сериал Локи - сюжет

По идее сериала Локи нарушил линию времени, и не только нажил себе новых приключений на голову, но и врагов в лице агентства, которое следит за нарушениях во времени.

"Я думаю, это борьба за его идентичность, за понимание, кто ты есть, кем ты хочешь быть. Меня притягивают персонажи, которые борются за самоконтроль. Если вы окинете взглядом прошедшие десять лет, на протяжении которых мы знакомы с Локи, то увидите, что в важные моменты жизни он постоянно лишался контроля. Его усыновили и тому подобное — все эти шаги в итоге вылились в злость по отношению к его семье", - прокомментировал сюжет Майк Уолдрон.

Благодаря слитым кадрам и трейлеру на Супербоул остается предполагать, что сериал в будущем будет не менее захватывающий, чем были фильмы.

Сериал Локи - актеры

Том Хиддлстон

Гугу Эмбата-Ро

Оуэн Уилсон

София Ди Мартино

Анжелика Росс

Кэйли Флемминг

Сериал Локи 2021 смотреть онлайн трейлер:

Дата выхода сериала Локи пока что неизвестна - из-за трудностей с производством, остановленным из-за коронавируса. Сериал планировалось запустить в 2021 году.