Рестлерше Соне Девиль придумали новую роль в Бэтвумен

Бэтвумен 2 сезон - новая актриса и персонаж / CW

Американская рестлерша Соня Девиль после ухода Руби Роуз с роли Кэти Кейн, сыграет аналогичную роль в сериале CW. Она сама попросила разработчиков сериала взять ее в сериал, а теперь появилась официальная реакция создателей Бэтвумен.

Специально для Сони Девиль разработчики Бэтвумен на CW создали нового персонажа, пишет Deadline.

Издание отмечает, что CW вводит персонажа Райан Уайлдер - она также лесбиянка, она младше Кэти Кейн, ей за 20.

"Она симпатичная, неряшливая, немного туповатая и неукротимая. В ее жизни не было никого, кто бы помогал ей идти по верному пути, и Райан много лет бегала за наркотиками, избегая полиции и маскируя свою боль дурными привычками. Сегодня, исправившись и протрезвев, Райан живет в фургоне. Девушка, которая могла бы украсть молоко у уличной кошки и в том числе убить вас голыми руками, Райан-самый опасный тип бойца: высококвалифицированный и дико дисциплинированный. Атлетична. Страстная. Делает ошибки. Лесбиянка. И уж совсем не ваш стереотипный всеамериканский герой", - говорится в описании.

До этого Главред писал, что рестлерша Соня Девиль всеми силами обращала на себя внимание CW, чтобы они заменили ею главную героиню.