Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале Бэтвумен

Джавиша Лесли / Instagram

DC и CW нашли "трендовую" актрису на роль Бэтвумен в сериале на телеканале CW.

Джавиша Лесли стала первой темнокожей Бэтвумен в сериалах по мотивам комиксов DC, пишет Entertainment Weekly.

"Я очень горжусь тем, что являюсь первой темнокожей актрисой, сыгравшей культовую роль Бетвумен на телевидении, и, будучи бисексуальной женщиной, для меня большая честь присоединиться к этому революционному шоу, которое стало таким новатором для сообщества ЛГБТК +", - сказала Лесли в заявление.

До этого Джавиша играла в сериалах Бог меня зафрендил и Семейный бизнес. Джавише 33 года.

Джавиша Лесли / CW

Напомним, что после того, как Руби Роуз отказалась от роли Бэтвумен, на ее место претендовала рэстлерша-лесбиянка.

Ее взяли, но на другую роль.