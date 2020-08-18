Создатель фильма про дитя Беларуси в США снимет фильм Arcane

Создатель Джона Уика снимает фильм Arcane / Lionsgate

Создатели Хищников и Мушкетеров Алекс Литвак и Майкл Финч продали Lionsgate право на экранизацию своего нового сценария Arcane, или Тайна.

Lionsgate позвали снимать новый фантастический фильм Arcane Тайна своего гения режиссуры Чада Стахелски, который пока что делает Джона Уика 4, пишет Deadline.

Тайна (Arcane) рассказывает о волшебных орденах в современном мире. Её описывают как мрачное городское фэнтези.

Режиссером проекта с общего молчаливого согласия назначен Чад Стахелски , а продюсированием займется студия 87Eleven Entertainment, Литвак и Финч займут должности также исполнительных продюсеров.

Сейчас Стахелски занят четвертым Джоном Уиком для Lionsgate — его выход намечен на 26 мая 2022-го.

Кроме того, запланирован сериал Континенталь - про сеть гостиниц для убийц, и фильм Балерина - еще про одну дочь Беларуси, которая промышляла в банде белоруской мафии в Нью-Йорке.