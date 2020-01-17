  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Континенталь: дата выхода сериала по вселенной Джона Уика

17 января 2020, 19:02

Телеканал Starz уже запланировал дату выхода сериала о сети гостиниц для убийц из вселенной о Джоне Уике.

Континенталь
Континенталь: дата выхода сериала по Джону Уику / скриншот

Новый сериал Континенталь 2021 выйдет на телеканале Starz после выхода фильма Джон Уик 4 с Киану Ривзом.

Сериал Континеталь 2021 с актерами из фильма Джон Уик снимается параллельно с фильмом про Джона Уика, но создатели не хотят, чтобы он взаимно перекрывали просмотры, сказал глава Starz Джеффри Хирш изданию Deadline.

"У меня была встреча на сезонном питче этим вечером. Нам нравится группа сценаристов, и мы пытаемся выпустить сериал в нужное время, чтобы он не мешал фильму. Он выйдет в эфир через некоторое время после четвертой части", - сказал он.

Фильм Джон Уик 4 выходит 21 мая 2021 года, как и Матрица-4 (тоже с Киану Ривзом), так что сериал Континенталь стоит ждать во второй половине 2021 года.

Ранее создатели вселенной Джона Уика намекнули, что в сериале появятся некторые эпизодические актеры из фильмов. Например, Лэнс Реддик, который играет Харона в 1-3 фильмах.

Напомним, в сети назвали дату выхода сериала Дом Дракона на НВО

сериал Киану Ривз новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Континенталь: дата выхода сериала по вселенной Джона Уика». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:50
Во Львове вспыхнул популярный ТРЦ, проводят эвакуацию
19:44
Зеленский отказался принимать отставку Гончарука
19:40
Северный поток-2 получил поддержку вопреки санкциям США
19:25
Найсмачніша голодна кутя 2020: рецепт головної страви на другий Святвечір Видео
19:21
Авиакатастрофа самолета МАУ: когда тела погибших доставят в Украину
19:03
Вернувшийся из плена танкист рассказал, как боевики "ЛДНР" продались РФ
19:02
Континенталь: дата выхода сериала по вселенной Джона Уика
19:01
Посол раскрыл, в чем Украина лучше ЕС
18:54
Что нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020 и что надо – приметы Видео
18:39
Духовный лидер Ирана заступился за атаковавших ракетами самолет МАУ и назвал Трампа "клоуном"
18:38
Врач поделилась важнейшим фактом о молочке Видео
18:29
Климкин нашел новую работу, но продолжит борьбу с РФ
18:20
"Кровь с молоком": солистка Kazka засветила лукаво выглянувший сосок
18:10
Детективы НАБУ незаконно допросили 10 тысяч работников "Укрлендфарминга" - СМИ
18:02
Синоптик предупредила о неприятных погодных сюрпризах
17:58
Порошенко обещали за расследование против Байдена поддержку Трампа на выборах – Парнас
17:41
Милевский вспомнил стычку с Ярмоленко Видео
17:35
Погода в Киеве на Крещение 2020 будет в тренде - синоптик
17:33
Хам на дороге: в Киеве водитель джипа мешал скорой проехать к обожженному ребенку Видео
17:22
"Языковое самоопределение": Лавров сделал громкое заявление о Донбассе
17:20
Опрос показал, сколько украинцев готовы выйти на протесты
17:18
"Нюхатель пахов": Макгрегор сравнил Нурмагомедова и Усмана
16:54
"Украинская демократия": в ЕС высказались об отставке Гончарука
16:50
"*Барь старый": Шнуров едко обстебал Михаила Мишустина Видео
16:49
Украинский клуб разорвал контракт с игроком из-за его поездки в Россию
16:29
Стало известно, кто займется расследованием прослушки Гончарука
16:18
Вітання на другий Щедрий вечір або как поздравить с Крещенским Сочельником
16:10
Отставка Гончарука: эксперт рассказал, как премьер шантажирует Зеленского
16:09
Малюська залез под стол и поддержал Гончарука: фото
15:55
Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги Видео
15:47
"Очистить Украину от русскоязычных детей": в РФ зашкварились из-за украинского языка
15:42
Макгрегор - Серроне: где смотреть и прогноз на бой UFC 246 Видео
15:39
Меган Маркл позвали на работу в порно индустрию
15:17
Ксения Пунтус сделала официальное заявление: впервые после травмы
15:16
"Никогда не признаем": США жестко высказались по санкциям против РФ
14:50
"Катастрофические последствия": экс-министр назвал главные провалы Гончарука
14:42
"Ошибка" из-за "нервозности": в РФ цинично "обвинили" США в трагедии самолета МАУ
14:41
Сериал Лучше Звоните Солу закрывают: все подробности
14:31
Политолог назвал два пути развития ситуации с отставкой Гончарука
14:27
Минкульт пытается сделать подконтрольными все СМИ сразу мнение
14:16
Прослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записи
14:15
Все, кто проголосует за проект по СМИ - политические трупы мнение
14:07
Сериал Папик в России: дата выхода, как смотреть, какой канал
14:01
СМИ узнали о повышении Кадырова: назван возможный новый пост
13:58
"Братский народ": в РФ "зашкварились" из-за отставки Гончарука
13:53
Лавров разразился "приказами" для Украины из-за выборов на Донбассе
13:46
"Президент помилует": в Сеть слили переписку "слуг народа" об отставке Гончарука
13:36
"В истерике и со слезами": Полякова потеряла документы и застряла на границе
13:32
"Адский треш": Минкульт собрался поставить на колени СМИ с помощью нового закона
13:27
Курс доллара: украинские бизнесмены дали прогноз на 2020 год
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять