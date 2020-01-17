Континенталь: дата выхода сериала по вселенной Джона Уика

Континенталь: дата выхода сериала по Джону Уику / скриншот

Новый сериал Континенталь 2021 выйдет на телеканале Starz после выхода фильма Джон Уик 4 с Киану Ривзом.

Сериал Континеталь 2021 с актерами из фильма Джон Уик снимается параллельно с фильмом про Джона Уика, но создатели не хотят, чтобы он взаимно перекрывали просмотры, сказал глава Starz Джеффри Хирш изданию Deadline.

"У меня была встреча на сезонном питче этим вечером. Нам нравится группа сценаристов, и мы пытаемся выпустить сериал в нужное время, чтобы он не мешал фильму. Он выйдет в эфир через некоторое время после четвертой части", - сказал он.

Фильм Джон Уик 4 выходит 21 мая 2021 года, как и Матрица-4 (тоже с Киану Ривзом), так что сериал Континенталь стоит ждать во второй половине 2021 года.

Ранее создатели вселенной Джона Уика намекнули, что в сериале появятся некторые эпизодические актеры из фильмов. Например, Лэнс Реддик, который играет Харона в 1-3 фильмах.

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