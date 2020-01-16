Дом Дракона: появилась дата выхода продолжения Игры престолов

Дом Дракона / НВО

Руководство НВО публично объяснило причины отмены сериала Долгая ночь, и назвало дату выхода сериала Дом Дракона - приквела Игры престолов.

НВО отказались от сериала Долгая ночь, и сосредоточены на съемках Дома дракона, заявил программный директор HBO Кейси Блойс Deadline.

"Джордж Мартин и Райян Кондал уже пишут сценарий", - говорит Блойс.

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Причиной решения руководства НВО стало то, что у Дома Драконов есть в основе книга - Пламя и кровь, в то время, как Долгая ночь не имеет пока книжной поддержки, к тому же события разворачиваются за 8 тысяч лет до Игры престолов, и для этого нужны другие декорации.

По слова Блойс, первый сезон сериала Дом Дракона выйдет в 2022 году. Что ж , ждать недолго - перерыв между последними сезонами Игры престолов тоже был немаленький.

По словам програмного директора, новый сериал будет не менее зрелищный и масштабный, чем Игра престолов.

Ранее стало известно, что сериал Долгая Ночь свернули после пилотной и первой серии, и поставили на поток новый проект - Дом Дракона по новой книге Джорджа Мартина.