Дом Дракона: появилась дата выхода продолжения Игры престолов

Всплыли подробности о новом сериале НВО Дом Дракона, который снимают вместо Долгой ночи, которую отменили после выпуска пилота.
Руководство НВО публично объяснило причины отмены сериала Долгая ночь, и назвало дату выхода сериала Дом Дракона - приквела Игры престолов.
НВО отказались от сериала Долгая ночь, и сосредоточены на съемках Дома дракона, заявил программный директор HBO Кейси Блойс Deadline.
"Джордж Мартин и Райян Кондал уже пишут сценарий", - говорит Блойс.
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Причиной решения руководства НВО стало то, что у Дома Драконов есть в основе книга - Пламя и кровь, в то время, как Долгая ночь не имеет пока книжной поддержки, к тому же события разворачиваются за 8 тысяч лет до Игры престолов, и для этого нужны другие декорации.
По слова Блойс, первый сезон сериала Дом Дракона выйдет в 2022 году. Что ж , ждать недолго - перерыв между последними сезонами Игры престолов тоже был немаленький.
По словам програмного директора, новый сериал будет не менее зрелищный и масштабный, чем Игра престолов.
Ранее стало известно, что сериал Долгая Ночь свернули после пилотной и первой серии, и поставили на поток новый проект - Дом Дракона по новой книге Джорджа Мартина.