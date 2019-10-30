Дом дракона: НВО выпускает другой сериал вместо закрытого

Дом Дракона / HBO

НВО не просто отказался снимать сериал Долгая Ночь о зарождении Белых ходоков - вместо него было принято решение снимать сериал Дом Дракона, который покажет приход Таргариенов в Вестерос, пишет The Verge.

Шоураннеры назначены Райан Кондал и Мигель Сапочник. Режиссер Битвы бастардов, к слову, снимет пилот и еще несколько эпизодов.

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Автор литературной базы GOT-вселенной Джордж Мартин выступит сценаристом вместе с Райаном Кондалом.

Действие шоу, состоящего из десяти серий, развернется за триста лет до событий Игры престолов. В основе сценария - роман Мартина .Пламя и кровь.

Новый онлайн-кинотеатр HBO Max запустится в мае 2020 года по цене в 15 долларов/месяц.

Ранее стало известно, что НВО отказался снимать сериал Долгая Ночь после выхода пилотной серии.

Главную роль в приквеле должна была сыграть Наоми Уоттс. Также в касте значились Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо и Джош Уайтхаус.

Напомним, что в пилотной серии приквела, съемки которого были замечены фанатами, были замечены Старки на кораблях.