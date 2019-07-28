Долгая ночь: в первой серии спин-оффа Игры престолов появились Старки

Драконы, Игра престолов / Скриншот

В сети появились первые фото со съемок пилотной серии спин-оффа Игры престолов, и уже они очень обрадовали поклонников ПЛИО.

Как стало известно ранее, фильм снимают в Северной Ирландии, а соавтором сюжета стал писатель-фантаст Джордж Мартин. Руководитель канала HBO Кейси Блойс признался, что еще не видел, что получилось у авторов, но очень ждет выхода первой серии, пишет Popculture.

В Twitter уже появились первые фотографии со съемочной площадки приквела Игры престолов и, похоже, они подтверждают слова Мартина, который заявлял ранее о присутствии в сюжете семьи Старков. Во всяком случае на одной из фото виден герб семьи - лютоволк.

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Ранее также стало известно, что Джордж Мартин написал сценарий к приквелу вместе с Джейн Голдман (Дом странных детей мисс Перегрин). Голдман также взяла на себя функции шоураннера будущего сериала.

Игра Престолов спин-офф / скриншот

Игра Престолов спин-офф / скриншот

Игра Престолов спин-офф / скриншот

Игра Престолов спин-офф / скриншот

Игра Престолов спин-офф / твиттер

Главного героя сыграет британский актер Джош Уайтхаус, наиболее известный по роли в шоу "Полдрак". К нему присоединилась Наоми Уоттс, которая играет "светскую львицу, которая скрывает темный секрет".

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В сериале также снимутся Денис Гоф, Шейла Атим, Наоми Экки, Миранда Ричардсон, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Иванно Джеремия, Алекс Шарп и Тоби Регбо.