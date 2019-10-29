НВО отменил приквел Игры Престолов с Наоми Уоттс

Игра Престолов не получила приквел / НВО

НВО не дал "зеленый свет" на создание сериала Долгая Ночь, или Кровавая Луна, как он назывался вначале разработки, даже несмотря на участие в проекте Наоми Уоттс, пишет The Hollywood Reporter.

HBO отменил выход первого приквела Игры престолов, пилотный эпизод которого команда сериала сняла по заказу канала еще летом.

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Спустя почти 3 месяца, источники издания подтвердили, что релиз шоу не состоится. Причина этого пока неизвестна.

Приквел должен был рассказать о золотом веке величия и темных временах Вестероса и раскрыть несколько тайн.

Предполагалось, что действие сериала развернётся за тысячи лет до оригинала и расскажет о происхождении Белых ходоков.

Сценарий сериала писала Джейн Голдман, работавшая над фильмами Звёздная пыль, Пипец и Люди Икс: Первый класс. Она же выступала шоураннером проекта. Режиссёром была назначена С. Дж. Кларксон.

Главную роль в приквеле должна была сыграть Наоми Уоттс. Также в касте значились Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо и Джош Уайтхаус.

Напомним, что в пилотной серии приквела, съемки которого были замечены фанатами, были замечены Старки на кораблях.