Генри Кавилл устал от роли Ведьмака

Генри Кавилл мечтает о Человеке из стали / Reuters

Генри Кавилл жаждет вернуться к роли Супермена в любом фильме Warner Bros по вселенной DC Comics, сообщают сразу два издания - Variety и Deadline со ссылками на свои источники.

При этом, Генри Кавиллу все равно - сниматься в полнометражном продолжении, или в виде камео в фильмах о других супергероях.

Пока что никто из официальных лиц в Warner Bros, или сам Кавилл не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что новых фильмов о Супермене или Лиге Справедливости не планируется. А Фильмы Аквамен-2 и Черный Адам отложены из-за коронавруса. Чудо-Женщина 1984 выходит в августе 2020, но по временным рамкам Супермен может появиться там разве что как ребенок, или в сцене после титров.

В сериале Ведьмак ему пришлось не только примерять белый парик - стараниями Лорен Шмидт, от Ведьмака из игр, а уж тем более от книжного героя в сериале не осталось ничего, а Генри Кавилл хотел получить эту роль преимущественно из-за того, что является большим фанатом игровой серии Ведьмака.

Как известно, Ведьмак 2 сезон не выйдет вовремя - в 2021 году. Дата выхода сдвинута из-за перерыва съемок в Великобритании из-за коронавируса.

Netflix рассекретил новых актеров сериала Ведьмак-2, пока весь мир был скован коронавирусным карантином.