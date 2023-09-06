"Год. Харьковщина": проект Комарова откроет новые детали деоккупации Харьковщины

Скоро на 1+1 Украина состоится премьера авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина". Новая документальная работа журналиста посвящена годовщине деоккупации Харьковской области и Слобожанского контрнаступления. Это одна из самых успешных операций Сил обороны Украины. Рискованная, во многом дерзкая - однако молниеносная и ошеломившая оккупационные войска и заставившая их отступить практически со всей территории Харьковщины. Впервые раскрываются ранее неизвестные детали событий того времени, о которых уже можно говорить.
Выпуски будут базироваться на уникальном журналистском опыте и эксклюзивном, без преувеличения историческом видеоматериале: Дмитрий следует сразу за подразделениями Вооруженных сил Украины и оказывается в городах и поселках, только что освобожденных от российских войск.
Что происходило в тех местах, откуда месяцами не поступало никакой достоверной информации? С чем приходится сталкиваться мирным жителям под оккупацией и какие испытания ждут их на уже освобожденных территориях? Каким образом вызовы оккупации заставляют украинцев проявлять свою волю и характер?
Это проект, в котором события войны раскрываются через истории их участников – как военных, так и мирных жителей. Через их переживания, страхи и надежды. Проект отмечает героизм и волю украинского народа в самые трудные времена, и он станет важной составляющей современной истории Украины.
Смотрите премьеру авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" скоро на 1+1 Украина.